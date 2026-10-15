El mandatario aseguró que estas intervenciones agravan los problemas de movilidad que enfrentan diariamente miles de ciudadanos que se desplazan entre Soacha y Bogotá, especialmente durante las horas de…

Los trancones en la Autopista Sur volvieron a encender las críticas de la Alcaldía de Soacha. Esta vez, el alcalde Julián Sánchez Perico cuestionó a la concesionaria Vía Sumapaz por realizar trabajos sobre el corredor vial en horas de alta congestión y, según denunció, sin informar previamente a la comunidad ni a la administración municipal.

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Alcalde de Soacha arremete contra obras en la Autopista Sur: pide no hacerlas en horas pico

El mandatario aseguró que estas intervenciones agravan los problemas de movilidad que enfrentan diariamente miles de ciudadanos que se desplazan entre Soacha y Bogotá, especialmente durante las horas de entrada y salida de trabajadores y estudiantes.

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“La concesionaria Vía Sumapaz viene realizando intervenciones en la Autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico”, señaló Sánchez Perico.

De acuerdo con el alcalde, la situación se suma a las dificultades que ya enfrenta el municipio por las fuertes lluvias y las obras de ampliación de TransMilenio, que también generan afectaciones en la movilidad del corredor.

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“El resultado lo vivimos todos los días: trancones interminables, horas perdidas en la vía, gente que llega tarde a su trabajo y un corredor que ya no da más”, cuestionó.

Alcalde pide intervención de la ANI por trabajos en la Autopista Sur

Ante este panorama, Sánchez Perico hizo un llamado directo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de supervisar el contrato de concesión, para que intervenga y exija medidas que reduzcan las afectaciones a los usuarios.

El mandatario planteó tres solicitudes: que Vía Sumapaz informe con anticipación cada intervención, que no ejecute trabajos durante las horas pico de entrada y salida del municipio y que coordine con la Alcaldía un plan de manejo de tráfico que responda a las condiciones del corredor.

Para el alcalde, las obras deben contar con una programación que tenga en cuenta el flujo de vehículos y las necesidades de quienes dependen de esta vía para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.

“Soacha ya está haciendo un esfuerzo enorme. Soportamos los efectos de la temporada de lluvias y las obras de TransMilenio, que entendemos como necesarias para el futuro de la movilidad regional. Pero lo que no vamos a aceptar es tener que cargar, además, con la mala planeación de una concesión que actúa como si la vía fuera suya”, afirmó.

Las dificultades de movilidad se han hecho especialmente visibles durante las recientes emergencias por lluvias. El miércoles 14 de octubre, por ejemplo, las inundaciones en sectores de Soacha, incluida la zona de Terreros, ocasionaron represamientos y complicaciones para los conductores.

A estas situaciones se suman las intervenciones viales que, según la administración municipal, requieren mayor coordinación para evitar que los cierres y trabajos coincidan con los momentos de mayor circulación.

“La concesionaria no puede seguir haciendo lo que quiere. La Autopista Sur es de los ciudadanos, y a ellos se les debe respeto”, manifestó Sánchez Perico.

Por ahora, el alcalde anunció que continuará exigiendo medidas para mejorar la organización de los trabajos sobre el corredor. Queda pendiente conocer la respuesta de la ANI y de Vía Sumapaz frente a los cuestionamientos, así como las acciones que podrían adoptarse para reducir las afectaciones a la movilidad.

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