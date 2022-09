Alcaldesa de Usme, Mabel Sua, fuera del cargo

De acuerdo con Mabel Sua, ella no sabe cuánto dinero está pidiendo su papá, “él dice que no es verdad y pide que investiguen”. Foto: Alcaldía de Bogotá

De poco sirvieron las explicaciones y el insistir en su inocencia. Mabel Andrea Sua, quien había sido designada como alcaldesa local de Usme, tendrá que dejar el cargo. Luego de pedirle la renuncia a comienzos de año y de suspenderla de sus funciones, finalmente la alcaldesa Claudia López expidió este jueves el decreto 407, en el que declara la insubsistencia del nombramiento, a partir de la fecha.

Aunque el decreto expone las razones de la decisión, detrás hay una historia de sencilla desconfianza. Sua se vio involucrada en un escándalo en marzo pasado, cuando se conocieron algunos audios, en los que se escucha a su padre Jorge Tiberio Sua pedir dinero a cambio de interceder en la adjudicación de contratos, en la alcaldía local. Desde ese momento, la mandataria local insistió en su inocencia, al señalar que desconocía los pasos de su progenitor. Incluso, dijo que lo demandaría penalmente.

En entrevista con El Espectador, se describió como una mujer muy trabajadora y humilde, y he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción en mi localidad y soy muy rigurosa (...) y llego por mérito a este ejercicio de la alcaldía. Del examen para la alcaldía solo pasamos cinco de mi localidad y de esas cinco solo dos mujeres y de esas dos mujeres quedé yo”, dijo Mabel.

Ante la posibilidad de que el asunto le costara su cargo, ella respondió: “Quisiera que no, porque yo no he hecho absolutamente nada, y he perdido que me investiguen a mí. Que me pongan a mí ante la Fiscalía y no debería ser, porque yo he hecho un trabajo excelente, y no es por ser modesta, sino porque yo habito ese territorio hace 20 años y porque por mi trabajo me han amenazado, tuve que salir de la localidad con mis hijos, tuve que cambiarlos de colegio. Son 18 años construyendo una carrera a pulso, tengo 36, desde los 18 he estado haciendo labores sociales y comunitarias”.

A pesar de su defensa, las investigaciones no se hicieron esperar. La administración denunció el caso en la Fiscalía y le pidió la renuncia, algo a lo que Sua se negó. A finales de marzo, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno decidió suspenderla del cargo.

La razón: “para facilitar y proteger la investigación de los órganos de investigación y control a raíz de denuncias en contra de varios funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Usme”, informó la entidad del Distrito. Asimismo, la entidad ordenó una auditoría interna en la Alcaldía de Usme, para detectar o prevenir cualquier otro presunto acto en contra de la administración pública.

Hoy, transcurridos seis meses de la suspensión y con una investigación penal que sigue sin resolver, Sua no podrá regresar al cargo. El Decreto de la alcaldesa López la deja por fuera de la entidad de manera inmediata. Ahora la administración tendrá que realizar un nuevo proceso de selección para definir su reemplazo. Por su parte, Sua, podrá hacer uso de sus recursos legales.

