Alcaldía alista decreto para ajustar precios de parqueaderos, ¿en cuánto aumentará?

En Bogotá hay 2.475 estacionamientos en vía pública. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la próxima firma del alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá tendrá un ajuste de la tarifa para los 2.475 estacionamientos en vía pública en este 2026.

De acuerdo con el proyecto de decreto, para automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados, la tarifa máxima por minuto será de COP 230, un aumento de COP 39 respecto al año anterior. Mientras tanto, para motocicletas, el costo por minuto se fijó en COP 177.

Lea más: Estación Avenida Jiménez ya no cerrará el 31 de enero, ¿por qué?

Pero ojo, estos cobros pueden cambiar. Si el conductor estaciona en lugares que cuenten con sello de calidad de oro (privados o públicos), una certificación otorgada por la Secretaría de Movilidad al ofrecer espacios de calidad de cicloparqueaderos -así como baños con ducha y vestidores, casilleros, zona de descanso e hidratación, kit de herramientas para ciclistas y todo un sistema de seguridad con cámaras, personal de vigilancia y registro- los vehículos tendrán que pagar una tarifa por minuto de COP 253 y motocicletas de COP 177, un aumento cercano al 25%.

Nuevos precios en la tarifa de taxis

A estos cambios también se suman las nuevas tarifas del servicio de taxi en Bogotá.

Con el nuevo decreto, cada 100 metros recorridos en taxi costarán 159 pesos, valor que servirá como base para calcular el precio de las carreras en la ciudad.

El arranque del servicio, conocido como banderazo, tendrá un costo de 4.500 pesos. Desde ahí, el valor del viaje irá aumentando según la distancia recorrida.

Le puede interesar: 6 días y 9 horas: el tiempo que perdieron los bogotanos durante 2025 debido al tráfico

Para los trayectos cortos, la carrera mínima quedó fijada en 8.000 pesos, que será el cobro más bajo permitido en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.