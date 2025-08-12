Alcaldía anunció cierres y plan de tránsito por cortejo fúnebre de Miguel Uribe

AME9384. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/08/2025.- Ciudadanos esperan en una fila para despedir al fallecido senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay este martes, en Bogotá (Colombia). El Capitolio Nacional de Colombia abrió sus puertas para que la gente acuda a la cámara ardiente de Uribe Turbay fallecido el lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Este miércoles 13 de agosto en Bogotá se desarrollarán las exequias y un cortejo fúnebre para despedir a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato asesinado en actos de campaña. Para estas actividades, la Alcaldía anunció algunos cierres viales y un plan de manejo de tránsito.

Por motivo de los actos conmemorativos al senador Miguel Uribe Turbay, este miércoles 13 de agosto habrá cierres viales importantes. Ten en cuenta estas restricciones para tu movilidad:



* 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: Cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y… — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 12, 2025

Restricciones para la movilidad este 13 de agosto

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: cierre en el cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

De⁠9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Av. Calle 26 entre Av. NQS y Cra. 5

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Cra. 17

Cabe recordar que desde el pasado 9 de agosto se implementaron estos cierres que permanecerán vigentes hasta el 13 de agosto hasta las 4:00 p.m.:

⁠Av. Calle 19 entre carreras 4 y 10.

⁠Calzada oriental mixta de la Av. Carrera 10 entre Av. Calle 6 y Av. Calle 26.

Desvíos autorizados y plan de Tránsito este 13 de agosto

Para quienes que circulen en sentido Sur – Norte por la av. carrera 10, deberán tomar la av. calle 6 al oriente – av. Circunvalar al norte (Ver mapa 1).

Quienes circulen en sentido Sur – Norte por la av. carrera 10, deberán tomar la av. calle 6 al occidente – av. carrera 30 (av. NQS) al norte (Ver mapa).

Quienes circulen en sentido Norte – Sur por la Carrera 8 deberán tomar av. Calle 19 al occidente y Carrera 22 o av. calle 19 al oriente y carrera 4 (Ver mapa 2).

Para quienes transiten en sentido Oriente – Occidente por la av. calle 26 deberán tomar carrera 4 al norte – calle 32 al occidente y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 3)

Para quienes accedan a la av. calle 26 al occidente desde la carrera 5, deberán continuar por la carrera 5 al sur y tomar la av. calle 6 al occidente. (Ver mapa 3).

Los ciudadanos que vayan hacia la cv. calle 26 al occidente desde la av. carrera 10, deberán continuar por la av. carrera 10 al sur y av. calle 19 al occidente. (Ver mapa 4).

Los ciudadanos que se dirijan a la av. calle 26 al occidente desde la av. carrera 13, deberán continuar por la av. carrera 13 al sur y av. calle 19 al occidente. (Ver mapa 4).

Quienes transiten por la av. calle 26 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la av. calle 25 (av. Las Américas) o av. carrera 30 (av. NQS) al norte – av. calle 45 al norte. (Ver mapa 5)

Para quienes accedan a la av. calle 26 desde la av. calle 25 (av. Las Américas) deberán continuar por la av. Américas – calle 34. (Ver mapa 5)

Los conductores que circulen por la calle 24 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la diagonal 22 Bis al sur – carrera 17 al norte – calle 24 al oriente. (Ver mapa 6)

Los usuarios que acceden a la av. calle 26 desde la calle 32, deberán tomar la calle 27 al occidente – carrera 20A al sur y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 6)

