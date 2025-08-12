Segundo día de velación de Uribe: los llamados al diálogo, asistentes y lo que viene

AME9396. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/08/2025.- Integrantes del Batallón Guardia Presidencial vigilan junto al féretro del fallecido senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay este martes, en Bogotá (Colombia). El Capitolio Nacional de Colombia abrió sus puertas para que la gente acuda a la cámara ardiente de Uribe Turbay fallecido, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Transcurre el segundo día de la velación en cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso, corporación a la que han llegado cientos de familiares, amigos, figuras políticas y ciudadanos de a pie para despedir al legislador, quien, como lo confirmó su familia, será enterrado en el Cementerio Central luego de culminados los actos de conmemoración a su vida y trayectoria.

Este martes, al Congreso han llegado más figuras políticas para honrar la vida de Uribe y enviar un mensaje pidiendo priorizar el diálogo y el perdón, especialmente en tiempos de precampaña electoral.

El tío del senador, Julio César Turbay, habló con algunos medios para pedir que se honre la memoria de Miguel Uribe: “La polarización contribuye al mal entendimiento y a la violencia. He hecho un llamado para que en honor a la memoria de Miguel Uribe se trate de hacer un acuerdo nacional sin odios y sin agresividad, sino que busque llevar al país por la senda de la esperanza”.

Su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, habló en horas de la mañana con W Radio y lamentó el desenlace del atentado que sufrió el senador el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá: “Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”

Desde el Congreso, también habló el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien tuvo un rol clave en los diálogos de paz con las extintas Farc y durante el gobierno del presidente Gustavo Petro insistió en un acuerdo nacional.

"Estamos en un punto de inflexión, en un momento en el cual se comienza a calentar la campaña electoral. Es claro que los responsables de este crimen son las organizaciones criminales de las disidencias de Iván Mordisco o de la Segunda Marquetalia que quieren hacerle un daño al país”, indicó.

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, les pidió a los legisladores bajar el tono del debate: “Tenemos que buscar que la Política sea decente y esto tiene que empezar desde el mismo presidente, de todo el gabinete y del Congreso que también tiene que bajar los ánimos. Estamos ad portas de unas elecciones y no quiero imaginarme lo que viene”.

El procurador Gregorio Eljach también hizo presencia en el Salón Elíptico para despedir a Uribe, con quien compartió durante más de dos años mientras él ocupó el cargo de secretario del Senado. “Teníamos una relación muy cercana por nuestros orígenes libaneses y por el ejercicio legislativo. No solo hay que lamentarlo, sino decirle a Colombia que debemos volver a los rumbos de la paz que se han perdido no sabemos en qué rumbo de la historia”, señaló.

