Pasajes gratis en Transmilenio este mes: ¿quiénes son los beneficiarios?

Este mes continuará la entrega de los pasajes gratuitos del sistema de transporte Transmilenio. De esta estrategia, como lo dio a conocer el Distrito, se benefician 875 mil personas que hacen parte del Ingreso Mínimo Garantizado.
Para esta etapa, el Distrito destinará una inversión superior a los $10.700 millones, con el objetivo de garantizar que personas mayores de 62 años, personas con discapacidad o en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad.
¿Cómo será la distribución este mes?
La cantidad de pasajes gratis asignados, varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén).
¿Quiénes reciben el subsidio?
- Personas mayores de 62 años.
- Personas con discapacidad que cuenten con certificación Distrital.
- Personas mayores de 16 años en pobreza extrema o moderada (Sisbén).
¿Cómo activar los pasajes?
En taquillas de Transmilenio:
- Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.
- Solicitar la activación del subsidio.
En puntos automáticos con pantalla:
- Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.
- Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.
- Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.
- Verificar el número de pasajes asignados.
- Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.
¿Cómo saber si es beneficiario?
Con el fin de verificar si usted o algún miembro de su núcleo familiar es beneficiario, podrá ingresar a la página web. Ahí podrá consultar si es beneficiario con su documento de identidad y el número de su tarjeta TuLlave personalizada.
De la mano, podrá obtener información a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la línea 601 380 8330, opción 6 o acercarse a cualquiera de las 16 subdirecciones locales.
