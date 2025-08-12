No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Pasajes gratis en Transmilenio este mes: ¿quiénes son los beneficiarios?

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de agosto de 2025 - 05:56 p. m.
Movilidad en Bogotá
Movilidad en Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este mes continuará la entrega de los pasajes gratuitos del sistema de transporte Transmilenio. De esta estrategia, como lo dio a conocer el Distrito, se benefician 875 mil personas que hacen parte del Ingreso Mínimo Garantizado.

Lea más: ¿Ya pagó el ICA? Quedan pocos días para el vencimiento del plazo: así puede pagar

Para esta etapa, el Distrito destinará una inversión superior a los $10.700 millones, con el objetivo de garantizar que personas mayores de 62 años, personas con discapacidad o en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad.

¿Cómo será la distribución este mes?

Más noticias: Así cayó presunto integrante del Tren de Aragua en Sabana Centro: operaba en Suba

La cantidad de pasajes gratis asignados, varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén).

¿Quiénes reciben el subsidio?

  • Personas mayores de 62 años.
  • Personas con discapacidad que cuenten con certificación Distrital.
  • Personas mayores de 16 años en pobreza extrema o moderada (Sisbén).

¿Cómo activar los pasajes?

En taquillas de Transmilenio:

  • Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.
  • Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos con pantalla:

  1. Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.
  2. Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.
  3. Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.
  4. Verificar el número de pasajes asignados.
  5. Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Con el fin de verificar si usted o algún miembro de su núcleo familiar es beneficiario, podrá ingresar a la página web. Ahí podrá consultar si es beneficiario con su documento de identidad y el número de su tarjeta TuLlave personalizada.

Le puede interesar: Crimen de Harold Aroca: dolor, negligencia y una deuda que persiste con la niñez

De la mano, podrá obtener información a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la línea 601 380 8330, opción 6 o acercarse a cualquiera de las 16 subdirecciones locales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Transmilenio

Movilidad

Movilidad en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar