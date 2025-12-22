Alcaldía no negociará el decreto que impulsó a los recicladores a protestar en Bogotá

Más de 500 recicladores protestan en Bogotá. (Imagen de referencia). Foto: Jose Vargas Esguerra

Desde las 6:00 a.m. la ciudad se despertó con bloqueos en la Autopista norte, como parte de una manifestación convocada por gremios recicladores de Bogotá. La Alcaldía dice que agotó las instancias de diálogo e intervino la manifestación que continuó su camino hacia el centro. Sobre el decreto que causó el malestar de los recicladores, el Distrito sostiene que no lo modificará.

Así lo confirmó el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, al referirse a las recientes manifestaciones protagonizadas por un sector de recicladores inconformes con los operativos de control adelantados por el Distrito, aplicando el Decreto 014 de 2023, expedido en la administración de Claudia López.

El decreto determina que el Distrito debe regular la disposición de residuos en áreas públicas, lo que impacta directamente la labor de cientos de recicladores. El secretario explicó: “estamos ante un conflicto que surge por la aplicación de una norma vigente. La ciudad cuenta con puntos dispuestos para que la selección de material reciclable se realice de manera adecuada. Lo que no podemos permitir es que esta actividad se haga de forma indebida, generando desorden e impactos negativos en el espacio público”, señaló Silva.

Sobre la protesta, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que el Distrito dio por terminada la etapa de diálogo con los recicladores, ya que algunos se negaron a desbloquear las vías. La intervención se realizó de manera pacífica.

“Durante meses hemos sostenido diálogo con los recicladores. Hoy concertamos una mesa que se extendió durante dos horas, pero no cesan las presiones con bloqueos”, indicó Quintero.

La Alcaldía se niega a negociar el decreto

El funcionario explicó que los operativos no tienen un carácter persecutorio, sino pedagógico y de control, y buscan garantizar el orden, la limpieza y el uso adecuado del espacio público. Agregó que muchos recicladores ya cumplen la norma y utilizan los puntos habilitados, y que las inconformidades provienen principalmente de quienes continúan realizando la separación de residuos de manera inadecuada.

“La Alcaldía puede sentarse a dialogar y a construir mecanismos de trabajo para mejorar la separación de residuos en la ciudad, pero la aplicación de una norma no se negocia”, enfatizó el secretario general.

Silva enfatizó que cada una de las 391 asociaciones de recicladores debe tener registrada una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), y que además existen centros temporales de acopio y separación habilitados por la administración distrital.

Frente a los bloqueos que han afectado la movilidad en la ciudad, el Distrito insistió en que no abrirá espacios de negociación basados en vías de hecho, aunque continuará desplegando equipos de diálogo y acompañamiento, en articulación con la UAESP para orientar a los recicladores sobre el cumplimiento de la norma.

Por último, el secretario general recordó que este contexto de protesta es otra antesala a lo que sucederá el próximo 12 de febrero de 2026, día en el que se vencen los contratos vigentes desde 2018 del modelo de aseo de Bogotá, generando un inminente escenario de libre competencia mientras se define el nuevo marco tarifario nacional.

