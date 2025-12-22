Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Cerros Orientales de Bogotá: cierres, horarios y novedades por las fiestas de fin de año

Antes de salir a los Cerros Orientales, revise qué senderos operan y cuáles tendrán cierre por las celebraciones de diciembre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de diciembre de 2025 - 05:10 p. m.
La reapertura de estos senderos será informada oportunamente, una vez se cuente nuevamente con las condiciones necesarias de seguridad y acompañamiento operativo para recibir a los visitantes.
La reapertura de estos senderos será informada oportunamente, una vez se cuente nuevamente con las condiciones necesarias de seguridad y acompañamiento operativo para recibir a los visitantes.
Foto: Liz Durán
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Diciembre es uno de los meses en el que más personas visitan los Cerros Orientales de Bogotá. Por eso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer los cambios en la operación de los senderos del proyecto Caminos de los Cerros Orientales durante la temporada de fin de año, para que la ciudadanía pueda planear sus recorridos con tiempo y evitar contratiempos.

Le puede interesar: Bogotá abre el primer alojamiento seguro para pacientes en recuperación: así funciona

Senderos que operan con normalidad

Durante lo que queda del mes, los siguientes senderos continúan habilitados para el disfrute de la ciudadanía:

  • Santa Ana – La Aguadora.
  • Quebrada La Vieja.
  • Guadalupe – Aguanoso.

Estos caminos mantienen su operación regular, siempre bajo las condiciones establecidas de acceso, acompañamiento y seguridad.

Cierres programados por fechas

Algunos senderos suspenderán su operación de manera temporal a partir de las siguientes fechas:

  • San Francisco – Vicachá: cierre desde el 27 de diciembre.
  • La Serranía: cierre desde el 27 de diciembre.
  • Km 11–12 Quebradas: cierre desde el 30 de diciembre.

La EAAB informó que la reapertura de estos senderos será informada oportunamente, una vez se cuente nuevamente con las condiciones necesarias de seguridad y acompañamiento operativo para recibir a los visitantes.

Más de Bogotá: Recicladores salen a protestar contra decreto de espacio público: estas son las razones

Cierre total en fechas clave

Además de los cierres puntuales, todos los senderos permanecerán cerrados los siguientes días:

  • 24 y 25 de diciembre.
  • 31 de diciembre.
  • 1, 2 y 3 de enero.

Según informó la EAAB, estas decisiones se toman debido a que el apoyo policial estará destinado a otras actividades prioritarias del Distrito durante esas fechas.

¿Dónde consultar la información actualizada?

La ciudadanía puede verificar el estado de los senderos y las novedades operativas a través de:

  • El aplicativo Caminos de los Cerros Orientales.
  • Las redes sociales oficiales de la EAAB.

Recomendaciones para una visita responsable

Las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y recuerdan:

  • Evitar el uso de caminos no autorizados durante los días de cierre.
  • No utilizar pólvora en los Cerros Orientales, ya que afecta gravemente a la fauna silvestre y aumenta el riesgo de incendios forestales.

Lea más: Vendedora informal que se enfrentó a encapuchados es condecorada en el Concejo de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

bogota

serros

cierre

senderos

cierre de senderos

montañas

fin de año

planes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.