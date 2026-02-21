Alcaldía frena “Ruta por la vida” por posibles choques con derechos reproductivos

28s en Bogotá Foto: Catalina Mesa Urquijo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán objetaron el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, aprobado recientemente por el Concejo, al considerar que presenta posibles vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad.

La iniciativa, avalada el pasado 5 de febrero de 2026, proponía la creación de una “Ruta por la vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y a la vida por nacer”, con el propósito —según sus promotores— de fortalecer la atención integral durante el ciclo reproductivo. No obstante, distintos sectores advirtieron que el contenido del proyecto podría interferir con derechos ya reconocidos por la jurisprudencia.

Organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, como Profamilia y Causa Justa, alertaron que la propuesta contradecía precedentes de la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y podía generar nuevas barreras en el acceso a este servicio de salud esencial.

Desde la administración distrital también se señaló que el proyecto excedía las competencias del Concejo. La Secretaría Distrital de Salud explicó que las rutas de atención en salud son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social y que ya están reguladas por normas vigentes que incluyen la atención en casos de IVE.

Lea más: En video: incendio en el restaurante Gran Parrilla Boyacense

Según la Alcaldía, la aprobación del acuerdo podría generar conflictos normativos dentro del sistema de salud y afectar derechos fundamentales, como el acceso oportuno, seguro y sin obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo.

En el documento de objeciones, la administración advirtió que, más allá de la intención declarada del proyecto, su aplicación podría dar lugar a interpretaciones restrictivas que no se ajustan al marco constitucional actual.

Con esta decisión, el proyecto regresó al Concejo de Bogotá para su revisión. Ahora, los cabildantes deberán evaluar las objeciones presentadas por el Distrito y definir si insisten en la iniciativa, la modifican o la archivan.

Entre tanto, organizaciones sociales y sectores defensores de los derechos reproductivos reiteraron que cualquier política pública en esta materia debe respetar la jurisprudencia vigente y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para las mujeres en la ciudad.

Lea más: ¿Qué pasó en el edificio del restaurante Gran Parrilla Boyacense en Bogotá? Esto se sabe

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.