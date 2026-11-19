Los empleados públicos del Distrito podrían recibir un aumento salarial superior al de años anteriores. En medio de la negociación con las organizaciones sindicales, la Alcaldía de Bogotá puso sobre la mesa una propuesta de incremento para 2027 y 2028 que contempla porcentajes distintos según el nivel jerárquico de los cargos.

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Para los niveles asistencial, técnico y profesional, la Administración propone un aumento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales en 2027 y más 2,1 puntos en 2028. En el caso de los cargos de asesor y directivo, la oferta plantea un incremento igual al IPC para el próximo año y de IPC más 0,5 puntos porcentuales para 2028.

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De acuerdo con las estimaciones de la Alcaldía, el aumento para los tres primeros niveles sería del 8,9 % en 2027. Sin embargo hay que tener claro que la cifra dependerá de la inflación certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al cierre de 2026. El incremento se pagaría en la nómina de febrero, con retroactividad al primero de enero.

La Administración calificó la oferta como una de las más altas que ha presentado el Distrito en su historia para esos niveles de empleados. También señaló que busca concentrar una mayor proporción del aumento en quienes tienen menores ingresos.

La negociación sigue abierta

La propuesta salarial hace parte de la Mesa de Negociación Sindical Distrital, en la que la Alcaldía y las organizaciones de empleados públicos han alcanzado 11 acuerdos parciales: cuatro relacionados con las bases de la negociación y siete sobre condiciones laborales.

Entre los puntos acordados están la protección de los estudios técnicos que determinan las necesidades de personal de las entidades, las reglas para ocupar vacantes, los criterios para los nombramientos provisionales y la reducción de los contratos de prestación de servicios. También se incluyeron asuntos como el trabajo digno, la posibilidad de trasladarse entre cargos o entidades y la protección frente a la sobrecarga laboral por canales digitales.

Reparos de organizaciones sindicales

El proceso tuvo dificultades antes de llegar a la mesa. Hasta 15 organizaciones sindicales presentaron peticiones, pero no consiguieron unificar sus listas ni conformar una sola comisión negociadora. Además, algunas organizaciones interpusieron una acción de tutela que llevó a un juez, el 17 de julio de 2026, a ordenar el reinicio del proceso.

La Alcaldía aseguró que acató la decisión y que, con acompañamiento del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, instaló nuevamente la mesa el 29 de octubre.

La negociación lleva más de siete meses y el plazo de la etapa de arreglo directo está próximo a terminar. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el proceso pasaría a una fase de mediación con la intervención de un tercero, que podría extender las conversaciones.

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