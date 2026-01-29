Alerta en Bogotá por caída del 12 % en la donación de sangre, ¿por qué es importante?

El Banco de Sangre del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), hace un llamado urgente. Foto: IDCBIS

La capital se encuentra en déficit de glóbulos rojos debido a diversos factores, entre ellos, la temporada de inicio de año, época en la que se registran números históricamente bajos de donación, lo cual pone en riesgo a cerca de 7.000 pacientes.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud, entidad que hizo un llamado urgente a la ciudadanía para fortalecer las reservas de sangre en la capital. Esto, luego de evidenciar una disminución del 12 % en las donaciones durante el inicio de este año, “una situación que pone en riesgo la atención de más de 7.000 pacientes en hospitales y clínicas de la ciudad”, añadió la cartera.

Cada temporada de vacaciones y comienzo de año, históricamente registra una baja en las donaciones de sangre. De acuerdo con el análisis de los últimos cinco años, entre 2020 y 2025 las donaciones disminuyeron en promedio un 8 % en diciembre y un 12 % en enero, comportamiento que se repite en 2026.

¿Qué tipo de sangre escasea?

En lo corrido de enero de 2026, la Red Distrital de Sangre ha identificado una reducción significativa, especialmente de glóbulos rojos O positivo y O negativo, así como plaquetas, que tienen una vida útil de apenas cinco días. Actualmente, las reservas han llegado a niveles críticos, con disponibilidad para solo dos días, cuando el estándar habitual de la ciudad es de cinco.

Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud, reforzó el llamado: “Aunque Bogotá aún cuenta con reservas para responder a las necesidades de los pacientes, estas vienen disminuyendo de manera acelerada. Donar sangre en este momento es un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia para miles de pacientes que lo necesitan”, señaló

Y es que una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, pues permite obtener glóbulos rojos, plaquetas y plasma. “Mientras el plasma puede conservarse hasta por un año y los glóbulos rojos hasta 42 días, las plaquetas deben utilizarse en un plazo máximo de cinco días, lo que hace indispensable una donación constante y responsable durante todo el año”, agregó la directora.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar igual o más de 50 kilos.

Presentar documento de identidad.

Encontrarse en buen estado general de salud, no estar con gripe, ni fiebre. Si presenta síntomas gripales, esperar 14 días luego de finalizar síntomas.

Si sufre de hipertensión arterial o diabetes mellitus puede acercarse a un punto de donación para revisar con el personal de salud, si de acuerdo al tratamiento que viene recibiendo y otros factores individuales, puede donar.

Entender la responsabilidad de la donación de sangre y la importancia de ser sinceros en la encuesta y entrevista que realiza el personal del banco de sangre

Haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas e hidratarse muy bien con agua.

Haber dejado transcurrir un periodo de 6 meses entre el momento de realización de tatuajes, perforaciones de oreja, acupuntura, piercing o maquillaje permanente y la donación de sangre.

Si está interesado en donar y aportar al déficit en Bogotá, puede encontrar los puntos de atención a donantes de sangre haciendo clic aquí.

