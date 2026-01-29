Sujeto intentó lanzar a su pareja por la ventana e irá a prisión por intento de feminicidio

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de más de cinco años de indagaciones y peticiones de justicia, la Fiscalía judicializó a un hombre que atentó contra la vida de su pareja sentimental, intentando arrojarla por la ventana de un apartamento. El caso no solo demuestra el extenso proceso judicial que deja en riesgo de impunidad a muchas víctimas, también devela una realidad de violencias que persiste contra las mujeres en la ciuduad.

Le puede interesar: Así quedaría el Multicampus Universitario de Kennedy tras acuerdo entre Gobierno y Distrito

De acuerdo con el ente investigador, el hombre fue judicializado por intento de feminicidio en hechos ocurridos el 1 de enero de 2021 en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

El material probatorio indica que el señalado agresor, en estado de embriaguez, habría llegado a la vivienda de la víctima, la insultó y luego la atacó cuando intentó resguardarse en el segundo piso del inmueble. En medio del forcejeo, habría intentado arrojarla por una ventana, causándole graves lesiones con un vidrio en varias partes del cuerpo.

Siga leyendo: Secretaría de Educación anunció fecha de pago de salarios para profesores en Bogotá

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde lograron salvarle la vida y le otorgaron una incapacidad médico legal de 55 días. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Infografía: El panorama de violencias contra las mujeres en Bogotá

Siga leyendo: Juez otorgó libertad a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín de La Calera

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.