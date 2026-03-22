Denuncian envenenamiento de perros en Quiriguá: vecinos señalan a una mujer

Vecinos denuncian que una sustancia rosada en zonas verdes estaría causando la intoxicación de varios perros en Quiriguá. Foto: Archivo particular

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La muerte de varios perros por presunto envenenamiento tiene en alerta a los habitantes del barrio Quiriguá, en Bogotá. La denuncia se conoció en las últimas horas tras la viralización de un video en redes sociales, en el que vecinos señalan a una mujer de esparcir sustancias tóxicas en zonas verdes del sector.

En las imágenes se observa a la mujer —con saco rosa, pantalón negro y maletas— reaccionando de manera agresiva al ser confrontada por una residente que la acusa de envenenar a los perros. Durante el registro, lanza insultos y piedras, mientras la denunciante asegura haberla visto arrojar sustancias en parques y jardines.

“Los perros empiezan a vomitar cosas rosadas”, se escucha en el video, en el que también se hace un llamado urgente a las autoridades.

Según relatan habitantes del sector, desde hace más de un mes han aparecido animales intoxicados tras consumir una sustancia rosada que, al parecer, es dejada en el espacio público. La preocupación no solo gira en torno a las mascotas, sino también al riesgo que esto podría representar para niños y otros animales.

En mensajes difundidos en redes comunitarias, vecinos advirtieron sobre lo que venía ocurriendo:

“Buenas tardes vecinos, hace más de un mes teníamos varios perritos envenenados en el sector, y entre los vecinos iniciamos la búsqueda de la razón y notamos que en las esquinas del sector del Quiriguá, entre las plantas esta ‘señora’ regaba veneno. Por favor tengan mucho cuidado con sus mascotas… sería de gran ayuda que nos ayuden a compartir y divulgar”.

De acuerdo con la comunidad, la alarma se encendió tras observar a la mujer esparciendo el material sospechoso, lo que permitió identificar un patrón en los puntos donde luego se registraban los casos de intoxicación.

“Cuidado con los niños, las mascotas, todos mucho cuidado”, insisten los residentes, quienes piden mayor atención de las autoridades ante el riesgo que persiste en la zona.

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Envenenar animales en Colombia: un delito con cárcel y multas millonarias

En Colombia, envenenar un animal no solo es un acto de crueldad —como lo establece la Ley 84 de 1989—, sino que puede convertirse en un delito penal. Si el animal muere, la persona responsable podría enfrentar hasta 56 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos (más de COP 105 millones), según el artículo 339A del Código Penal, modificado por la Ley 2455 de 2025. Además, podría quedar inhabilitada para tener o trabajar con animales.

Si el envenenamiento no causa la muerte, pero sí deja lesiones graves, la sanción puede ir de 20 a 42 meses de cárcel y multas de entre 15 y 30 salarios mínimos, de acuerdo con el artículo 339C del Código Penal.

Incluso cuando no hay muerte ni lesiones graves, el maltrato sigue siendo sancionable. En estos casos, la Ley 1774 de 2016 contempla multas de entre 5 y 50 salarios mínimos.

La ley también es más estricta cuando se usan venenos en espacios públicos o para afectar a varios animales: en esos casos, las penas pueden aumentar hasta en tres cuartas partes.

En Bogotá, estos hechos pueden ser atendidos por inspectores de Policía cuando se trata de sanciones administrativas, o por la Fiscalía cuando hay muerte o afectaciones graves al animal.

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