Según la secretaria de Ambiente (e), Claudia Gordillo, el deterioro obedece a vientos débiles, que frenaron la dispersión de contaminantes; las bajas temperaturas en la madrugada, que favorecieron su acumulación cerca del suelo, y una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y…

Luego de 36 horas consecutivas con niveles regulares de calidad del aire en las estaciones Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy, la alcaldía decidió declarar la alerta fase 1 en algunas zonas del suroccidente de Bogotá.

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Alerta por calidad del aire en algunas zonas de Kennedy, Ciudad Bolívar y Puente Aranda

Según la secretaria de Ambiente (e), Claudia Gordillo, el deterioro obedece a vientos débiles, que frenaron la dispersión de contaminantes; las bajas temperaturas en la madrugada, que favorecieron su acumulación cerca del suelo, y una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

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La alerta abarca las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, con el fin de “proteger la salud de quienes habitan, trabajan o circulan por el suroccidente de la ciudad ante el aumento de partículas PM10”, señala la funcionaria.

Como parte de la decisión, la administración limitó el uso de calderas y equipos con combustibles sólidos o líquidos desde este sábado entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m., con posibilidad de extenderse de lunes a sábado en la misma franja durante la próxima semana.

Además, ordenó mantener activos los sistemas de control de emisiones, suspender mantenimientos que impliquen apagarlos y prohibir el uso de combustibles sólidos o líquidos de respaldo en equipos multimodo. De igual manera, las autoridades realizarán mayores operativos y monitoreo a los vehículos en las vías.

La secretaría indicó que la alerta solo se levantará si luego del seguimiento constante a las cuatro estaciones registran niveles bajos o moderados durante 36 horas seguidas.

¿Por qué la alerta?

Las partículas PM10 —más finas que el grosor de un cabello— provienen del polvo vial, obras, industria y humo de incendios, y pueden afectar las vías respiratorias. Quienes se encuentren en las zonas de alerta deben priorizar estas pautas:

Grupos vulnerables: Menores de 5 años, mayores de 60, gestantes y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben evitar el ejercicio al aire libre; el público general debe reducir actividades físicas intensas o prolongadas en las zonas afectadas y consultar el IBOCA antes de planear salidas.

Zonas críticas y hogar: Evitar permanecer cerca de vías congestionadas, obras, industrias o canteras (usar tapabocas, preferiblemente N95, si es inevitable transitar). En casa, evitar humo de tabaco, vapeadores, velas, incienso o estufas de leña, y limpiar con paño húmedo en vez de barrer en seco.

Movilidad y señales de alarma: Compartir o reducir el uso de carro particular y mantener al día los tratamientos de enfermedades crónicas. Acudir a urgencias o llamar a la línea 137 ante dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual, y vigilar en bebés y niños pequeños respiración rápida, hundimiento de costillas o rechazo del alimento.

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