Alerta por El Niño: Cundinamarca, en riesgo de incendios y desabastecimiento de agua

Las autoridades advirtieron que Cundinamarca figura entre las regiones con mayor vulnerabilidad frente al próximo fenómeno de El Niño. Foto: Bomberos Bogotá

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El Gobierno Nacional lanzó una nueva alerta por los efectos que podría traer el próximo fenómeno de El Niño en Colombia. Según un análisis del Ministerio de Vivienda, 558 municipios del país enfrentan riesgo de desabastecimiento de agua, y Cundinamarca aparece entre los departamentos con mayor vulnerabilidad.

El informe advierte que varios municipios del corredor andino, entre ellos los de Cundinamarca, presentan una alta exposición a las condiciones de sequía asociadas con El Niño, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y pone presión sobre las fuentes hídricas.

La advertencia se conoce apenas un día después del incendio registrado en el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá, donde las llamas afectaron preliminarmente 5,8 hectáreas de vegetación, principalmente juncos y eneas, ecosistemas fundamentales para aves residentes y migratorias.

Durante la atención de la emergencia, la Policía Metropolitana capturó en flagrancia a dos personas que, presuntamente, intentaban iniciar un nuevo foco de incendio dentro del humedal. Los capturados fueron trasladados a la URI de La Granja y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer su responsabilidad.

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De comprobarse su participación, podrían enfrentar sanciones ambientales que incluyen multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de medidas de reparación y restauración ambiental.

La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, explicó que los juncales afectados cumplen un papel fundamental como refugio y zona de anidación para aves nativas y migratorias, por lo que la pérdida de esta cobertura representa un impacto importante para el ecosistema.

“En un par de semanas comenzará una nueva temporada de migración de aves y este incendio afectó uno de los sectores mejor conservados del humedal”, señaló la funcionaria.

Frente al panorama nacional, la ministra (e) de Vivienda, Ruth Quevedo Fique, advirtió que el país enfrenta eventos climáticos cada vez más extremos y reiteró la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

“Es necesario integrar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial, el hábitat, la vivienda y la infraestructura de agua y saneamiento”, afirmó.

El Gobierno hizo un llamado a alcaldías, gobernaciones y autoridades ambientales para acelerar medidas de prevención, especialmente en departamentos como Cundinamarca, donde el riesgo de sequía podría traducirse en incendios forestales, afectaciones a los ecosistemas y problemas de abastecimiento de agua durante los próximos meses.

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