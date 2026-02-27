Alias El Celador: por cuatro años abusó de una menor de edad y al fin está tras las rejas

Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

El presunto abusador sexual logró evadir a la justicia por casi dos años hasta que le llegó el día. En una operación de verificación de antecedentes, la Policía dio con el paradero de alias El Celador, un sujeto con orden de captura vigente para responder por agredir a una menor de 14 años.

El caso por el que lo procesarán es indignante: en 2021 agredió a una niña de 10 años y durante cuatro años la intimidó, para someterla y abusarla. De acuerdo con la investigación, el capturado habría cometido el delito aprovechando su cercanía con la familia de la víctima. Además, la mantuvo amenazada para que no denunciara.

Hoy está tras las rejas. La detención se produjo en inmediaciones del CAI Guavio, en la localidad de Santa Fe. Uniformados que realizaban labores de patrullaje verificaron sus antecedentes y confirmaron que tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado 6 de Control de Garantías de Bogotá.

Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía y llevarlo a audiencia de control de garantías, un juez declaró legal su captura, la imputación y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía informó que el procesado registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por inasistencia alimentaria.

En lo corrido de 2026, las autoridades han capturado a 10 personas por este delito. Durante 2025, 78 personas fueron dejadas a disposición de la justicia por acceso carnal con menor de 14 años. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes y recordaron que estos casos pueden reportarse a través de la línea 123.

