Puntos de vacunación contra el sarampión en Bogotá para este fin de semana

El Ministerio de Salud estudia cuatro casos sospechosos de sarampión (uno ya descartado por laboratorio), en personas con antecedentes de viaje internacional. Uno de ellos es el de un hombre de 30 años que obtuvo resultados positivos en Bogotá, luego de llegar al país proveniente de México.

El sarampión, que de acuerdo con la OPS es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, tiene en alerta a la Región de las Américas por el aumento de los casos.

Por ello, para prevenir la importación de casos al país, el Ministerio de Salud fijó los lineamientos nacionales para fortalecer la vacunación e intensificar la vigilancia epidemiológica.

En Bogotá, la Secretaría de Salud cuenta con más de 200 puntos de vacunación gratuita que ofrecen la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola.

Oficialmente, este esquema se indica para:

Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.

Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

¿Dónde y en qué horarios están ubicados los puntos de vacunación?

En Bogotá, las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito cuentan con puntos de vacunación de lunes a sábado y otras, incluso los domingos.

Para consultar las direcciones y horarios, puede ingresar a este enlace de la Secretaría de Salud: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Covid_S/Puntos_vacunacion.pdf

Recuerde que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión de manera individual y colectiva. Además, es segura y eficaz.

