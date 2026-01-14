Alzas de más del 30 % en pasajes intermunicipales: Gobernador pide control a Supertransporte

El transporte intermunicipal de pasajeros en Cundinamarca supero el 30 % de aumento en algunas rutas. Foto: AFP - DANIEL MUNOZ

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha hecho un llamado severo al sector del transporte intermunicipal de pasajeros del departamento debido al incremento que han implementado en las tarifas de pasajes. El alza, de hasta un 30 % en rutas vitales para la región, empujó a que el propio Rey pidiera la intervención de la Superintendencia de Transporte para que regulara la fijación anómala de los precios.

Los primeros días del año suelen ser cruciales para la calibración de los precios que usualmente pagan los colombianos por los bienes y servicios. Tras los anuncios del IPC y del salario mínimo, varios gremios suelen ajustar los precios de comercio al público con base en la fluctuación que estos indicadores producen en sus cuentas.

Y a pesar de que resulte natural que las cosas incrementen, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del 23 % del salario mínimo, los aumentos del gremio de transporte han resultado desproporcionados para los cundinamarqueses. Incluso, algunos sectores de la sociedad civil han anunciado bloqueos a vías arteriales del departamento para ejercer presión y, así, lograr un ajuste más proporcionado de las tarifas.

Bajo esta misma línea, en medio de la fricción, la Gobernación aclaró que no es competente para fijar las tarifas del transporte intermunicipal, pues estas son establecidas por las empresas que prestan el servicio bajo un régimen de libertad tarifaria.

Sin embargo, la gobernación resaltó que la normatividad vigente exige que los incrementos de precios se soporten con estudios técnicos claros y transparentes, que deben ser publicados para conocimiento de los usuarios y autoridades pertinentes.

¿Qué rutas sufrieron los aumentos?

Usuarios del servicio han reportado alzas considerables en varios corredores desde inicios de 2026. Por ejemplo, en rutas que parten desde Bogotá hacia diferentes municipios de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Zipaquirá y otros destinos de la Sabana y del norte del departamento, los pasajes ya se cobran con tarifas que van desde alrededor de $5.000 hasta más de $50.000 según el destino. Estas cifras representan incrementos significativos frente a años anteriores y tensan el bolsillo de quienes viajan diariamente por trabajo, estudio o actividades cotidianas.

En ese orden de ideas, los usuarios han expresado que tales alzas superan frecuentemente el 30 % respecto a los precios de pasajes del año anterior, lo que ha provocado una ola de quejas y llamados a acciones como protestas y bloqueos de vías.

¿Qué dijo la Gobernación?

Ante esta problemática, el gobernador Rey instó a las autoridades de control a determinar si los aumentos registrados cumplen con los requisitos legales, si existen estudios técnicos que los respalden, y si estos han sido adecuadamente socializados con la comunidad usuaria, tal como lo exige la regulación tarifaria del sector transporte.

Hemos solicitado la intervención de la Superintendencia de Transporte frente al incremento en las tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca.



La Gobernación también pidió a las organizaciones transportadoras actuar con responsabilidad y transparencia en la fijación de precios, al tiempo que invitó a los usuarios a mantener el diálogo institucional y a canalizar sus inquietudes a través de los mecanismos formales mientras las entidades competentes adelantan las actuaciones requeridas para proteger los derechos de los viajeros.

