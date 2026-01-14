Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026: fecha, horario, excepciones y sanciones

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La capital colombiana se prepara para vivir una de sus jornadas más representativas en materia de movilidad urbana sostenible y respeto al medio ambiente. Se trata del Día sin Carro y sin Moto 2026, una jornada que ha sido defendida por las administraciones que la han implementado como una oportunidad para limpiar el aire de Bogotá y realizar un ejercicio pedagógico sobre los modos de movilidad en la ciudad.

Para este 2026, la alcaldía decidió mantener la medida y anunció la fecha en la cual se implementará. De acuerdo con la información publicada, este año el Día sin Carro y sin Moto se llevará a cabo el jueves 5 de febrero.

La continuidad de este ejercicio busca reducir la congestión y los niveles de contaminación, así como fomentar el uso de modos de transporte alternativos como el transporte público, la bicicleta o caminar.

¿Cómo funcionará?

La restricción vehicular, establecida en la Ordenanza 036 de 2023, se aplicará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo durante el cual no podrán circular carros particulares ni motocicletas ni vehículos de escuelas de conducción, automóviles con permiso de pico y placa solidario, taxis afectados por pico y placa ni vehículos híbridos y dedicados a gas, salvo las excepciones definidas por el Distrito.

Excepciones clave

Durante la jornada de restricción sí podrán transitar por la ciudad:

Vehículos de transporte público y SITP/TransMilenio.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad o destinados a su transporte.

Vehículos de emergencia y seguridad del Estado.

Transporte escolar , cuando esté identificado y prestando servicio.

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros y transporte de valores. Estas excepciones buscan asegurar la movilidad de servicios esenciales sin afectar la finalidad de la medida: reducir el tránsito de automotores individuales y promover alternativas limpias.

Multas y sanciones

El Código Nacional de Tránsito sanciona a quienes circulen durante el Día sin Carro y sin Moto con la infracción C14, que implica una multa de COP 633.200 pesos y la inmovilización del vehículo. Esta sanción suma el costo de grúa y patios, lo que puede elevar significativamente el valor final que debe asumir el infractor.

Objetivos y beneficios de la jornada

Más allá de la restricción, la jornada tiene un componente ambiental y social importante. Según la Secretaría de Ambiente, estas medidas han demostrado reducir las emisiones de dióxido de carbono y fomentar el uso de transporte colectivo y modos no motorizados, lo que puede traducirse en mejor calidad del aire y menor congestión en las principales vías de la ciudad.

