Si bien el tiempo promedio de respuesta mejoró de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, 31.146 servicios del último año —el 26,6 %— tardaron 30 minutos…

Una ambulancia puede llegar en menos de cinco minutos a un accidente de tránsito y, en cambio, tardar media hora o más ante un paro cardiorrespiratorio. Esa diferencia se da según los datos obtenidos en un análisis de la Personería de Bogotá sobre 253.842 servicios de ambulancia con llegada efectiva registrados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) entre 2024 y 2025.

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Si bien el tiempo promedio de respuesta mejoró de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, 31.146 servicios del último año —el 26,6 %— tardaron 30 minutos o más, mientras más de 3.200 superaron una hora de espera.

Las demoras de ambulancias en Bogotá según la emergencia

La mayor brecha se observa al comparar los motivos de atención. En 2025, el 51,2 % de las personas lesionadas en accidentes recibió una ambulancia en menos de cinco minutos. Para los pacientes con paro cardiorrespiratorio, esa proporción fue de apenas 4,7 %.

Además, el 21,2 % de los casos de paro cardiorrespiratorio tuvo una espera superior a 30 minutos. En accidentes cerebrovasculares, la proporción llegó a 25,3 %, y en casos de dolor torácico fue de 26,4 %.

Las cifras muestran diferencias en la oportunidad de llegada, pero no permiten determinar, por sí solas, la causa de cada demora. El análisis considera factores como el tipo de incidente, la disponibilidad de vehículos y el lugar donde ocurre la solicitud.

La Personería pidió a la Secretaría de Salud definir un protocolo más claro y metas específicas sobre los tiempos de respuesta. Según el organismo de control, el Distrito anunció en octubre que trabaja en estándares para el servicio, aunque no hay una fecha pública para su implementación.

Usme, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar, con mayores esperas

La diferencia también depende del territorio. Usme registró la mayor proporción de servicios que tardaron más de media hora: 49,6 % durante 2025. En otras palabras, cerca de uno de cada dos despachos superó ese umbral.

Le siguieron Bosa, con 37,4 %; Suba, con 32,8 %, y Ciudad Bolívar, con 31,7 %. Antonio Nariño tuvo el menor indicador reportado, con 13 %.

En salud mental y violencia, las demoras fueron incluso más frecuentes. El 47,4 % de los casos relacionados con trastornos mentales y el 50,5 % de las amenazas de suicidio esperaron más de 30 minutos. En las atenciones por maltrato, el porcentaje alcanzó 62,8 %, y 15,3 % de los casos tardó más de una hora.

Una flota amplia, pero no toda disponible para emergencias

Bogotá tenía 944 ambulancias habilitadas al 7 de octubre de 2026: 780 privadas y 164 públicas. Sin embargo, estar habilitada no significa que cada unidad esté disponible para responder a una emergencia en la calle, pues parte de la flota realiza traslados programados entre instituciones de salud.

En promedio, 105 ambulancias atendieron al menos un servicio de urgencia o emergencia cada día durante 2025. De ellas, 73 eran públicas y 32 privadas. Por su parte, SaluData reportó una razón de 1,2 ambulancias por cada 10.000 habitantes, de las cuales 75,2 % son básicas y 24,8 % medicalizadas.

Los siniestros y comparendos de ambulancias en Bogotá

La discusión sobre los tiempos de respuesta coincide con preguntas sobre seguridad vial y control a los operadores. Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la Secretaría de Movilidad registró 163 siniestros con lesionados en los que estuvo involucrada una ambulancia; siete de ellos dejaron personas fallecidas.

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En el mismo periodo se impusieron 1.027 comparendos. Las infracciones más recurrentes fueron transitar por sitios u horarios restringidos, no contar con revisión técnico-mecánica, desobedecer a agentes de tránsito, estacionar en lugares prohibidos, circular en contravía y exceder los límites de velocidad.

Las ambulancias tienen prelación cuando atienden una emergencia, pero esa prioridad exige el uso simultáneo de luces y sirenas y no elimina el deber de conducir con precaución. La habilitación, el mantenimiento del vehículo, la idoneidad del personal y las condiciones de operación corresponden a cada prestador del servicio.

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El vacío para cruzar accidentes y operadores

Uno de los problemas advertidos por la Secretaría de Salud es que no existe un registro consolidado que permita diferenciar los siniestros de ambulancias públicas y privadas. El CRUE no incluye esa clasificación, mientras los registros de Movilidad no siempre permiten identificar el vehículo o la empresa involucrada.

Entre 2024 y lo corrido de 2026, la Secretaría de Salud abrió 88 investigaciones administrativas contra operadores de ambulancias: 11 por condiciones de habilitación y 77 por fallas en la calidad del servicio.

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¿Qué hacer ante una urgencia de salud en Bogotá?

La Línea 137 funciona las 24 horas para orientar, clasificar y direccionar solicitudes de urgencia en salud. En casos de riesgo vital, puede coordinar el despacho de ambulancias; también está disponible el WhatsApp 302 233 1838.

La Línea 123 continúa siendo el canal de emergencias de la ciudad. En una situación que implique riesgo inmediato para la vida, la recomendación es informar con claridad la ubicación, el estado de la persona y un número de contacto para que los equipos de respuesta puedan priorizar y coordinar la atención.

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