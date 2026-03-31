Entró en funcionamiento puente sur de la avenida Primero de Mayo con 68

Este puente tiene una longitud total de 446 metros, 4 apoyos y una longitud central de 125 metros Foto: IDU

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El IDU entregó el puente sur de la Avenida Primero de Mayo con carrera 68. Una obra complementaria de movilidad que forma parte de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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El puente entró en operación en la tarde del 30 de marzo y promete optimizar la movilidad del tráfico vehicular que circula por el suroccidente de la ciudad, gracias a su longitud total de 446 metros, 4 apoyos y una longitud central de 125 metros.

Su parte más alta se eleva a los 9.85 metros de altura, y permitirá a los vehículos de tráfico mixto desplazarse por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente – oriente.

“Este puente se construyó con el método de voladizos sucesivos, tiene tres carriles; dos de ellos los habilitamos hoy, el restante queda pendiente porque las obras de la estación 7 del Metro continúan”, detalló el alcalde Galán.

Este puente era el último por construirse, luego de la inauguración del costado norte el pasado 21 de junio de 2024.

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La movilidad de la zona será complementada por los trenes de la L1MB, que pasarán por el viaducto a 14 metros de altura por la mitad de estos dos puentes, y los buses articulados del Transmilenio que se desplazarán por debajo de ellos de norte a sur, y viceversa.

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