En un mismo día, roban carro en Kennedy y saquean joyería en Ciudad Bolívar

Dos robos en un día en Bogotá: carro hurtado en autolavado y joyería saqueada. Solo hay cámaras y no hay respuesta oficial. Foto: Archivo particular

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Dos hechos de inseguridad, que se registraron el pasado 28 de marzo en Bogotá, en el sur y soroccidente de la capital, se viralizaron esta semana en redes sociales.

El primero ocurrió en la localidad de Kennedy. Según denunció la víctima, dejó su vehículo en un autolavado a la 1:30 p.m. y, poco más de una hora después recibió una llamada inesperada: el carro había sido robado.

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran cómo un hombre, presuntamente en complicidad con uno de los trabajadores del lugar, se llevó el vehículo. El caso ha generado indignación, no solo por el hurto, sino por la posible participación de alguien del mismo negocio.

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Horas antes, en otro punto de la ciudad, se registró un segundo hecho. En la madrugada del mismo 28 de marzo, en el barrio Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar, varios individuos ingresaron a una joyería tras violentar la reja del establecimiento.

#BOGOTÁ. La madrugada de este 28MAR, en el b/Candelaria la Nueva, loc/Ciudad Bolivar, individuos que al parecer se movilizaban en un taxi, ingresaron a una joyería violentando la reja y llevándose mercancía valorada en $60 millones aproximadamente, según informa el denunciante. pic.twitter.com/4pIEmuXAVE — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 29, 2026

Según la denuncia difundida por el portal Pasa en Bogotá, los responsables —que al parecer se movilizaban en un taxi de placas SML 996— habrían utilizado este vehículo para facilitar la huida tras cometer el robo.

El denunciante aseguró que los asaltantes lograron llevarse mercancía avaluada en COP 60 millones. El hecho ha generado preocupación entre comerciantes del sector, quienes advierten sobre la modalidad organizada del hurto y temen que se repita.

Este caso se suma a una serie de robos que vienen afectando distintas zonas de la capital. Sin embargo, hasta el momento, en ninguno de los dos hechos se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Por ahora, la principal evidencia proviene de las cámaras de seguridad, que serán clave para identificar a los responsables.

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