Denuncian presunta venta ilegal de ingresos a Transmilenio: esto respondió el sistema

TransMilenio aseguró que mantiene operativos con la Policía para combatir la venta ilegal de ingresos y la evasión del pago del pasaje. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una presunta modalidad para vender ingresos ilegales a TransMilenio volvió a encender las alarmas sobre la evasión en el sistema. En un video difundido por el concejal Juan David Quintero, se observa a varias personas que, presuntamente, utilizan un dispositivo para abrir las puertas de la estación Sabana y permitir el ingreso de usuarios sin pagar el pasaje.

Según las imágenes compartidas por el cabildante, mientras una persona manipulaba el acceso, otras se encargaban de cobrar y vigilar la zona para alertar sobre la presencia de las autoridades. De acuerdo con la denuncia, en apenas 15 minutos cerca de 50 personas habrían ingresado de manera irregular por una de las puertas de la estación.

Frente a estos hechos, Transmilenio rechazó este tipo de prácticas y advirtió que, además de afectar la sostenibilidad financiera del sistema, representan un riesgo para quienes ingresan sin realizar la validación oficial del pasaje.

La empresa explicó que, una vez detecta este tipo de situaciones, alerta a la Policía y a los equipos de seguridad para intervenir y aplicar las medidas correspondientes. Asimismo, recordó que las personas que ingresan de manera irregular pueden ser retiradas del sistema y ser objeto de medidas correctivas por parte de las autoridades.

Lea más: Plaza Claro responderá por daños a vehículos tras robo masivo durante el partido de Colombia

TransMilenio también hizo un llamado a la ciudadanía para no participar en este tipo de actividades, al advertir que favorecen la operación de redes dedicadas a la evasión del pago del pasaje, las cuales ya son objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Más de 1.900 tarjetas incautadas

Como parte de los resultados de los operativos contra la evasión, la empresa informó que durante 2025 fueron incautadas más de 6.100 tarjetas utilizadas de manera irregular y las autoridades impusieron más de 320 medidas correctivas a personas vinculadas con estas prácticas.

En lo corrido de 2026, con corte al 31 de mayo, TransMilenio reportó 97 intervenciones, la incautación de 1.935 tarjetas, la imposición de 156 medidas correctivas, 33 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP) y 73 personas identificadas por su presunta participación en actividades relacionadas con la evasión.

Finalmente, la empresa reiteró que continuará realizando operativos conjuntos con la Policía y demás autoridades para combatir la venta ilegal de ingresos y otras modalidades de evasión que afectan la seguridad, la operación y la sostenibilidad financiera del sistema.

Lea más: CNE abre indagación por presuntas irregularidades en la campaña de Carlos Fernando Galán

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.