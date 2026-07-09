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Cierre por nueve meses en la carrera 15: estos son los cambios para conductores y peatones

La restricción comenzará la noche del 10 de julio por obras de alcantarillado entre las calles 85 y 87. Conozca los cambios en los carriles, paraderos y paso peatonal.

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Redacción Bogotá
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09 de julio de 2026 - 05:44 p. m.
Las obras de alcantarillado mantendrán cerrados dos carriles y el andén oriental de la carrera 15 durante nueve meses.
Las obras de alcantarillado mantendrán cerrados dos carriles y el andén oriental de la carrera 15 durante nueve meses.
Foto: Movilidad
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Los conductores que transitan por la carrera 15, entre la avenida calle 85 y la calle 87, deberán prepararse para cambios en la movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre del carril oriental y del carril central, además del cierre total del andén oriental, para avanzar en la construcción de la infraestructura de alcantarillado Box Culvert del Plan Parcial Quora.

Las obras comenzarán a las 10:00 p. m. del jueves 10 de julio y se extenderán durante aproximadamente nueve meses, con trabajos continuos las 24 horas del día.

Pese a la intervención, los vehículos particulares y las rutas del transporte público que circulan en sentido sur-norte podrán seguir transitando por la carrera 15, ya que permanecerán habilitados dos carriles sobre el corredor.

Cambios para usuarios del SITP

Como parte del plan de manejo de tránsito, los paraderos del SITP ubicados actualmente entre la avenida calle 85 y la calle 87 serán reubicados temporalmente sobre la carrera 15, entre las calles 83 y 84A.

Por esta razón, la Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios verificar con anticipación el nuevo punto de abordaje para evitar contratiempos.

Durante la ejecución de las obras también permanecerá cerrado el andén oriental del corredor.

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Durante la intervención, el andén oriental permanecerá cerrado, por lo que los peatones deberán utilizar el andén occidental y cruzar por las intersecciones semaforizadas de la carrera 15 con la avenida calle 85 y la calle 88.

En cuanto a los ciclistas, la entidad informó que podrán continuar utilizando normalmente la infraestructura ciclística ubicada a ambos costados del corredor. Los domingos, durante la ciclovía, deberán atender los desvíos y la señalización instalada en la zona.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado a conductores, peatones y ciclistas para transitar con precaución, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal de obra y de los auxiliares de tránsito mientras avanzan los trabajos.

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