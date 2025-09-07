Andrés Carne de Res, a responder por nuevo incidente con máquinas que dejó heridos

Andrés Carne de Res quedó en medio de una nueva polémica tras un grave incidente reportado en la sede de la 82. Foto: Archivo Particular

Por un nuevo accidente que dejó al menos nueve afectados, el restaurante Andrés Carne de Res, deberá responder. Los hechos denunciados ocurrieron el pasado viernes por cuenta de unas fallas con máquinas del lugar, que emitieron un gas y chispas que lesionaron a varios clientes.

El grave incidente fue denunciado por El Tiempo, medio de comunicación que conoció lo que vivieron al menos nueve personas que resultaron afectadas, al quedar expuestas a un gas que emitió una máquina a las 10:00 de la noche. Otros testimonios hablan de 10 afectados.

En redes sociales, usuarios denunciaron a su vez lo que sucedió. Según un comensal que se encontraba esa noche, “fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, relató un denunciante en redes sociales.

Añadió que una de las máquinas de humo empezó a expulsar “partículas incandescentes, lo que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir”, agregó, adjuntando fotos de las afectaciones denunciadas.

Según el diario El Tiempo, una máquina que emite humo para presentaciones, se averió y provocó chispas que cayeron sobre la piel y cabello de varios comensales.

“Qué irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación”, agregó el usuario que contó su historia.

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

Sobre los hechos, el medio de comunicación compartió una respuesta de Andrés Carne Res, lamentando este nuevo acontecimiento: “lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada”.

Los antecedentes de Andrés Carne de Res

En el reconocido restaurante sigues reportándose episodios que comprometen la seguridad del público. A este accidente se le suman dos más: el grave accidente de la artista Laura Villamil, sucedido en la sede de Chía, el 17 de agosto de 2024.

La actriz egresada de la facultad de Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital, se encontraba realizando un show en el restaurante Andrés Carne de Res, sede chía, cuando accidentalmente y por el tipo de traje de plumas, una chispa que se extendió en fuego terminó quemando el 80 % de su cuerpo.

En otro, episodio ocurrido este año, un influencer reportó que un ladrillo cayó en su cabeza en un restaurante de Andrés Carne de Res. A través de sus redes sociales, Josué Rodríguez compartió con sus seguidores detalles del accidente que sufrió recientemente en plena fiesta.

Según lo narró el influencer, el pasado viernes 1 de agosto, decidió salir de fiesta con personas cercanas. Sin embargo, alrededor de la media noche, mientras estaba en la fila para el baño del establecimiento, le cayó en la cabeza un ladrillo de una de las paredes, provocándole una herida.

