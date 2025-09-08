Andrés Carne de Res deberá desactivar máquina de humo que ocasionó grave accidente

Andrés Carne de Res quedó en medio de una nueva polémica tras un grave incidente reportado en la sede de la 82. Foto: Archivo Particular

Un equipo de inspectores conformado por personal de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá – Gestión del Riesgo y la Policía Nacional se acercó a la sede del afamado restaurante, Andrés Carne de Res, ubicada en la calle 82.

El motivo de la visita fue el de realizar una inspección para verificar las condiciones del establecimiento, luego de un aparatoso accidente que tuvo lugar el viernes pasado en las instalaciones del recinto, y en el cual nueve personas resultadas heridas.

Conforme a las versiones de los afectados, una máquina utilizada para crear efectos de humo durante los eventos nocturnos del local tuvo una falla y explotó de manera abrupta, por lo cual nueve de los asistentes presentaron quemaduras y lesiones de consideración.

Ante este incidente, el equipo del Distrito visitó la sede durante la tarde del lunes para revisar que todas las normas de seguridad reglamentarias se cumplieran.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por el restaurante y las autoridades, el local cumplía con todos los requerimientos establecidos y no se detectó ninguna irregularidad que ameritara una medida sancionatoria.

Sin embargo, como medida de prevención, el restaurante tuvo que sacar de funcionamiento la máquina de humo que ocasionó el incidente, aunque el restaurante aseguró que la “dio de baja del inventario” la misma noche del incidente.

Bajo esta misma línea, el Ministerio de Trabajo adelantará labores de inspección y vigilancia por su cuenta para realizar las mismas averiguaciones que la comisión movilizada por el Distrito.

Asimismo, todavía se desconoce si los heridos adelantarán algún tipo de acciones legales contra la cadena de restaurantes, teniendo en cuenta las lesiones sufridas en el accidente de la noche del viernes.

