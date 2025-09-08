En Bogotá: más de 307 mil personas trabajan en empleos digitales

Este sector aporta el 12,5% del PIB local. Foto: Cortesía

El Distrito presentó un balance sobre el empleo digital en la ciudad. En este informe, indicaron que, en este momento, más de 307 mil personas trabajan en actividades como: programación, análisis de datos, ciberseguridad, marketing digital y desarrollo de software, entre otras.

Según indicaron, estos datos representan el 7,3% de la población ocupada y aporta un 12,5% al PIB de Bogotá.

¿Cómo son los empleos?

Estos empleos también han destacado, sobre todo, por sus condiciones laborales, ya que:

El 86,3% de quienes trabajan en este sector lo hace de manera formal.

El 80,3% cuenta con contratos indefinidos y sus ingresos promedio superan los $3,9 millones mensuales, frente a $2,7 millones del promedio general.

Además, según indicaron, estos trabajos tienen un buen estado de satisfacción con la jornada, los beneficios y las prestaciones que reciben las personas.

Brecha de género:

Por otro lado, el informe también destacó que solo el 37,5% de los ocupados en este sector son mujeres, quienes además enfrentan diferencias salariales que superan los $1,6 millones frente a sus pares hombres.

Por los retos que presenta el sector, el Distrito señaló que desarrolla programas como lo es el Corazón Productivo Chicó, el cual está enfocado en el desarrollo de software y tecnología con el apoyo de empresas con espacios de networking.

“Desde el Distrito trabajamos para que más jóvenes y mujeres encuentren en lo digital un camino de oportunidades, y para que nuestras empresas tecnológicas se conviertan en protagonistas de la transformación urbana y social”, indicó Gabriel Angarita, director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá.

