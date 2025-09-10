Andrés Carne de Res se pronuncia tras orden de cierre de una de sus cocinas

Imagen de referencia. Protesta en Andrés D.C. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Trabajo dio a conocer el sellamiento de la cocina de Andrés Carne de Res, sede Calle 85, no obstante, el restaurante se refirió a la medida y aclaró que el lugar seguirá abierto al público mientras subsanan los hallazgos de la inspección.

Siga leyendo: Mintrabajo ordenó cierre de cocina de Andrés Carne de Res de la 82 por una semana

“Nuestro restaurante no está cerrado”, inicia la comunicación del restaurante. “Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, añade.

Y es que la inspección de seguridad duró más de ocho horas, en las cuales la cartera ministerial encontró riesgos para los trabajadores de la cocina, por lo cual, informó del sellamiento. Sobre esta jornada, el restaurante señaló: “el día de ayer y durante más de 8 horas, recibimos con total disposición la visita del Ministerio de Trabajo en nuestra sede de la calle 82. Como resultado de esta inspección de vigilancia y control, se ordenó una medida preventiva y temporal en un área puntual de la cocina del tercer piso, con el fin de ajustar aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Esta medida no implica el cierre del restaurante ni la suspensión de nuestra operación general”, puntualizó Andrés Carne de Res.

Por último, el restaurante dio un parte de tranquilidad a sus clientes: “Asumimos con responsabilidad y total compromiso cada una de las recomendaciones consignadas en el acta. Estamos trabajando de manera inmediata en los planes de mejora requeridos, con la convicción de que estas acciones contribuyen al bienestar de nuestro equipo y a la seguridad de quienes nos visitan”, concluye el comunicado.

Le puede interesar: Partido de eliminatorias terminó en batalla campal en City U, centro de Bogotá

La inspección

Así lo informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: “tras la inspección realizada este 9 de septiembre en el establecimiento Andrés D.C. en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, acabamos de poner un sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos”.

El martes 9 de septiembre, Mintrabajo llevó a cabo la inspección al sitio tras las denuncias del accidente ocurrido el pasado viernes y que dejó al menos nueve personas con quemaduras o lesiones. En la visita de inspección, se identificaron varios riesgos como riesgos eléctricos y riesgo térmicos.

En esa línea, la inspección constató riesgos en la generación de cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios. Por otro lado, la alta temperatura en las cocinas podría representar riesgos considerables para los empleados.

“La investigación seguirá y el restaurante se ha comprometido a iniciar el plan de mejora, pero por ahora vamos a paralizar toda la preparación de la cocina en el restaurante, por lo menos por una semana, tiempo que nos pidió el restaurante para tomar todas las medidas necesarias”, agregó Sanguino.

El ministro también aseguró que ordenó a nivel nacional adelantar las respectivas inspecciones en otras sedes de este establecimiento comercial en donde se han reportado otras denuncias.

🇨🇴 Desde la entrada principal de Andrés Carne de Res DC, la viceministra (e) de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, encabeza la inspección para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales. pic.twitter.com/KMWjKw9ZLG — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 9, 2025

¿Qué pasó en Andrés D.C.?

En redes sociales, usuarios denunciaron lo que sucedió el viernes 5 de septiembre. Según un comensal que se encontraba esa noche, “fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, relató un denunciante en redes sociales.

Añadió que una de las máquinas de humo empezó a expulsar “partículas incandescentes, lo que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir”, agregó, adjuntando fotos de las afectaciones denunciadas.

Según el diario El Tiempo, una máquina que emite humo para presentaciones, se averió y provocó chispas que cayeron sobre la piel y cabello de varios comensales.

“Qué irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación”, agregó el usuario que contó su historia.

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.