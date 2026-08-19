ANLA levanta restricción y destraba obras de ampliación de la Autopista Norte

La ampliación de la Autopista Norte contempla nuevos carriles, ciclorrutas y espacio exclusivo para TransMilenio en un corredor de casi 18 kilómetros. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ampliación de la Autopista Norte superó uno de los pendientes que mantenía condicionadas las obras. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levantó la restricción ambiental que impedía iniciar trabajos en un tramo del corredor, luego de aprobar la información técnica presentada por la Concesionaria Ruta Bogotá Norte.

La decisión quedó consignada en la Resolución 002188 del 14 de agosto de 2026 y fue informada este miércoles 19 de agosto por la concesionaria. Con este trámite, el proyecto podrá avanzar en las intervenciones previstas para mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.

Lea más: Cuatro capturados tras incautación de más de dos toneladas de marihuana en Suba

¿Qué estaba pendiente?

El proyecto ya había recibido su licencia ambiental en enero de 2026 y el pasado 6 de abril las partes suscribieron el acta de inicio de la etapa de construcción para sus unidades funcionales.

Sin embargo, la ANLA mantuvo una restricción mientras la concesionaria atendía requerimientos adicionales relacionados con el estudio de movilidad, los modelos de conectividad, las condiciones de una franja condicionada y los planes de manejo, seguimiento y monitoreo ambiental.

Tras revisar la nueva documentación, la autoridad ambiental consideró cumplidas las condiciones para levantar la medida.

La concesionaria señaló que la decisión permite avanzar con una de las obras estratégicas para ampliar la capacidad vial entre Bogotá y Cundinamarca. También aseguró que mantendrá las obligaciones ambientales previstas durante la ejecución.

Así cambiará la Autopista Norte

El proyecto contempla intervenir cerca de 17,96 kilómetros del corredor. Uno de los principales cambios será la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235, además de adecuaciones en los carriles que actualmente están en funcionamiento.

La intervención también contempla andenes y ciclorrutas en ambos costados de la Autopista Norte, así como carriles de adelantamiento para los buses de Transmilenio en las estaciones proyectadas.

A esto se sumarán retornos a desnivel en las calles 235 y 242 y los estudios y diseños para una futura intersección a la altura de la calle 201.

Con el levantamiento de la restricción, el proyecto deja atrás uno de los trámites ambientales que todavía condicionaban el comienzo de las obras en el corredor. El siguiente reto será trasladar esos diseños al terreno mientras se mantienen los compromisos de manejo y seguimiento ambiental exigidos por la ANLA.

Lea más: Hallan sin vida a mujer desaparecida en el embalse de Tominé tras tres días de búsqueda

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.