Hallan sin vida a mujer desaparecida en el embalse de Tominé tras tres días de búsqueda

Las labores de búsqueda en Tominé terminaron con la recuperación del cuerpo de la mujer, tras nueve inmersiones y tres días de operación. Foto: Bomberos de cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de tres días de búsqueda, las autoridades hallaron sin vida este miércoles 19 de agosto a Sandy Astrid Senere Ruiz, de 59 años, quien permanecía desaparecida tras un accidente entre dos embarcaciones en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca.

El alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, confirmó el hallazgo al término de una operación en la que participaron la Armada Nacional, Bomberos de Cundinamarca, Policía y otros organismos de emergencia.

El accidente ocurrió hacia las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto. Senere Ruiz viajaba junto con otras tres personas en una embarcación que terminó hundida después de colisionar con otra nave.

Los organismos de socorro llegaron pocos minutos después y rescataron con vida a los otros tres ocupantes, quienes portaban chalecos salvavidas. Los atendieron y estabilizaron en el lugar debido a cuadros de hipotermia.

Lea más: Ojo con lo que toma: detectan fábrica clandestina de cerveza adulterada en Soacha

Así encontraron la embarcación

Durante la operación, los equipos especializados identificaron tres puntos de interés dentro del embalse. Los rescatistas descartaron dos durante las jornadas anteriores y este miércoles concentraron las labores en el tercero.Bomberos y la Armada utilizaron botes, buzos especializados y equipos de sonar para rastrear el fondo de Tominé.

La Armada informó que realizó nueve inmersiones conjuntas con Bomberos de Cundinamarca, hasta localizar la embarcación sumergida. Tras inspeccionarla, los buzos recuperaron el cuerpo de la mujer.

“Se logró la ubicación de la embarcación sumergida en el embalse de Tominé y, a través de la inspección minuciosa de esta embarcación, nuestros buzos lograron la recuperación del cuerpo de la persona que estábamos buscando”, informó uno de los integrantes de la Armada durante el balance oficial.

En el operativo participaron también cuerpos de bomberos de Sopó, Zipaquirá, Mesitas del Colegio, Chocontá y Villapinzón, además de Policía, Defensa Civil y equipos especializados en salvamento y recuperación subacuática.

¿Qué provocó el accidente?

Las causas exactas del choque todavía están bajo investigación. Una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades señala que una soga utilizada para practicar deportes acuáticos se habría enredado con la otra embarcación, lo que habría provocado la colisión y posterior hundimiento.

Sin embargo, esa versión todavía deberá ser esclarecida dentro de la investigación.

Después de recuperar el cuerpo, las autoridades realizaron la inspección técnica y dejaron el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente.

Así termina la operación que durante tres días mantuvo desplegados a decenas de rescatistas en el embalse. Ahora, la investigación deberá explicar cómo ocurrió el choque y qué circunstancias llevaron al hundimiento de la embarcación en la que viajaba la mujer.

Lea más: Tres décadas de sonido e identidad: Bogotá abre convocatoria para narrar Rock al Parque

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.