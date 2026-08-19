Cuatro capturados tras incautación de más de dos toneladas de marihuana en Suba

La Policía incautó 2.138 kilos de marihuana durante un operativo realizado en un inmueble de la vereda Guaimaral, en Suba. Foto: Mebog

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Una investigación que comenzó con una denuncia ciudadana terminó con la incautación de 2.138 kilos de marihuana en un inmueble de la vereda Guaimaral, en la localidad de Suba, que, según la Policía, era utilizado como centro de acopio de estupefacientes.

El operativo fue realizado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía. En el procedimiento también fueron capturadas cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el inmueble estaba relacionado con una fundación dedicada al cuidado de mascotas, fachada que presuntamente habría sido utilizada para ocultar las actividades de almacenamiento de la droga.

Así cayeron

La investigación comenzó luego de que ciudadanos entregaran información sobre los movimientos sospechosos que se registraban en el lugar. A partir de esa denuncia, los investigadores adelantaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar el predio y establecer, según la Policía, que allí se almacenaba marihuana.

Por otro lado, la Policía calcula que el cargamento correspondía a cerca de 155.000 dosis que, de acuerdo con la estimación de la institución, podrían haber llegado a las calles de Bogotá. También señaló que la droga tendría un valor aproximado de COP 723 millones en el mercado ilegal.

Una de las cuatro personas capturadas tiene antecedentes por el mismo delito, según las autoridades. Los detenidos deberán enfrentar ahora el proceso judicial correspondiente, en el que será la Fiscalía la encargada de presentar los elementos recopilados durante la investigación y serán los jueces quienes determinen su responsabilidad.

Según la Policía Metropolitana, durante 2026 se han incautado más de 3,4 toneladas de esta sustancia en diferentes procedimientos realizados en la ciudad.

La cifra de este caso representa, por sí sola, una parte importante de ese acumulado. Sin embargo, el dato de incautaciones no equivale necesariamente al volumen total que circula o que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas intentan ingresar y distribuir en la capital, pues se trata únicamente de la cantidad detectada por las autoridades.

La Policía atribuyó el resultado de esta operación, en buena medida, a la información entregada por la ciudadanía y reiteró el llamado a reportar lugares o actividades que puedan estar relacionados con el almacenamiento, distribución o comercialización de sustancias ilícitas.

La investigación sobre el inmueble de Guaimaral continuará ahora en el ámbito judicial para establecer cuál era la participación de cada uno de los capturados y si el predio hacía parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en Bogotá.

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