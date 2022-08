Anuncian protesta en importante vía de Cundinamarca y piden diálogo con Gobernación

Quejas por estructura vial y la caída de tres puentes principales son algunas de las quejas de los convocantes a la protesta. Foto: Cortesía

Más de 1500 firmas de apoyo acompañaron los documentos que un grupo de veedurías y asociaciones ciudadanas de Villeta, Cundinamarca, enviaron a la Gobernación de Cundinamarca, al Comando de Policía del departamento y a la Concesión Panamericana avisando que este lunes 22 de agosto se llevará a cabo una protesta en la vía que comunica a Villeta con Sasaima y que es uno de los pasos para entrar y salir de Bogotá.

¿El motivo? Aseguran los firmantes de estos documentos, “el abandono que la Gobernación ha tenido con nuestro municipio y al silencio administrativo de los mandatarios locales” frente a una serie de peticiones que, para ellos, han sido desatendidas históricamente.

Lea: Vía Bogotá-Tunja estuvo cerrada por accidente que dejó dos muertos y cuatro heridos.

Según los convocantes, los puntos de petición son, en primer lugar, la estructura vial de Villeta, debido a que, denuncian, se han caído tres puentes principales que estaban a cargo del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.

Por otro lado, el estado del Hospital Salazar, el cual, dicen, no cuenta con la cantidad de médicos y especialistas para atender la demanda actual.

Le puede interesar: Mujer transgénero fue asesinada al sur de Bogotá y hay alerta por estos asesinatos en 2022.

Y, en tercer lugar, que hay un déficit de profesores y falta de infraestructura de los colegios públicos de este municipio.

La protesta —que se llevará a cabo en el centro de Villeta, cerca a la Secretaría de Tránsito y Transporte— se llevará a cabo desde las 8 de la mañana sobre la vía nacional que pasa por esta población y que conecta a la capital de la República, por la salida de la Calle 13, con el occidente de Cundinamarca y otros departamentos.

“Si ese paso no está, si el puente se cae o si se bloque la vía, no hay otro paso hacia los demás municipios por la Calle 13. Prácticamente, les tocaría irse por la Calle 80 porque por ahí no hay más paso y no hay otra salida. Si no hay paso, no hay comunicación ni para la costa”, le dijo a El Espectador Laura Tatiana Muñoz, coordinadora de la Veeduría de Villeta y firmante de los documentos enviados a las entidades mencionadas.

Lea también: Juguetes y facturas, hallazgos en la camioneta donde encontraron cuatro cuerpos.

En los documentos que radicaron en la Gobernación, conocidos por este diario, también manifiestan que esta protesta y el apoyo de varios habitantes representa el “inconformismo frente a los manejos que le ha dado la Gobernación de Cundinamarca al hospital, al acueducto, al fallo del plan maestro del acueducto y alcantarillado”, así como de “las escuelas y colegios públicos que tienen (...) fallas en infraestructura, generando la deserción escolar de niños y niñas”.

Por ahora, los convocantes aseguran que la manifestación está en firme y que, por ello, informaron a la concesión de la carretera para que el tráfico que se dirija a Bogotá por esta vía, lo haga por la entrada de la Calle 80.

“No tiene hora ni fecha de finalización, a menos que se lleguen a acuerdos con la Gobernación”, advierte Muñoz.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.