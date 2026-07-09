Aplazan desalojo en barrio El Remanso, Bosa: aún no hay nueva fecha para la diligencia

La comunidad de El Remanso mantiene convocada una protesta mientras espera la reprogramación de la diligencia de desalojo. Foto: Archivo particular

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La diligencia de desalojo programada para el próximo 14 de julio en el sector de El Remanso I, en la localidad de Bosa, fue aplazada por decisión del inspector de Policía encargado del proceso, sin que, hasta el momento, se haya definido una nueva fecha para llevar a cabo el procedimiento.

Fuentes consultadas por El Espectador señalaron que la diligencia fue suspendida debido a una incapacidad médica del inspector de Policía responsable de la diligencia en cumplimiento de una orden judicial.

Tras conocerse la decisión, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que el Distrito mantendrá el acompañamiento a la comunidad y reiteró que la apuesta de la administración es avanzar en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, garantizando tanto los derechos de las familias como el respeto por la propiedad privada.

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El predio objeto de la diligencia pertenece a la Sociedad Transportadora de los Andes S. A. (Sotrandes), empresa que desde 2011 mantiene un proceso judicial para recuperar el terreno. En ese lote, de cerca de 5.000 metros cuadrados, están construidas viviendas, establecimientos comerciales e incluso un jardín infantil, y actualmente habitan 96 familias, equivalentes a 483 personas.

No obstante, los habitantes del sector y sus representantes jurídicos sostienen que muchas de las familias adquirieron los predios mediante ventas presuntamente irregulares y que ahora enfrentan el riesgo de perder las viviendas que han ocupado durante varios años. Además, aseguran que entre los residentes hay 173 menores de edad y 50 adultos mayores, por lo que han solicitado al Distrito buscar una salida que garantice sus derechos y les permita permanecer en el sector.

Aunque el desalojo fue aplazado, la comunidad mantiene la convocatoria a una manifestación para este viernes 10 de julio frente a la Procuraduría General de la Nación, donde solicitará respuestas sobre la legalización de los predios y el futuro de las familias que habitan El Remanso.

Por ahora, será el inspector de policía, una vez finalice su periodo de incapacidad, el encargado de expedir el correspondiente acto administrativo mediante el cual se fijará una nueva fecha para la materialización de la orden de policía.

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