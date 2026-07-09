Condenan a odontólogo y a anestesiólogo por la muerte de una paciente tras cirugía en Bogotá

La sentencia de primera instancia impuso 32 meses de prisión a los dos profesionales por homicidio culposo.

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Un juez de conocimiento de Bogotá condenó al odontólogo David Santiago Martínez Laverde y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz Laverde por la muerte de una mujer, que se sometió a una cirugía maxilofacial en junio de 2021, durante las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la decisión judicial, ambos profesionales fueron sentenciados a 32 meses de prisión como coautores del delito de homicidio culposo. El fallo es de primera instancia y aún puede ser apelado.

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Según la Fiscalía General de la Nación, la paciente ingresó el 9 de junio de 2021 a una clínica ubicada en el norte de Bogotá para practicarse una cirugía maxilofacial, que se prolongó por cerca de cuatro horas. Tras la intervención fue trasladada a la sala de recuperación, donde presentó una complicación de origen neurológico.

La investigación estableció que las restricciones vigentes durante la emergencia sanitaria dificultaron su traslado oportuno a otro centro asistencial. Finalmente, la mujer falleció el 16 de junio de 2021 como consecuencia del deterioro neurológico que sufrió.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el procedimiento se realizó pese a las limitaciones establecidas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021, que restringía la práctica de procedimientos médicos que no fueran urgentes o prioritarios mientras permanecieran vigentes las medidas excepcionales por la pandemia.

Con base en las pruebas presentadas durante el proceso, el juez concluyó que ambos profesionales incurrieron en el delito de homicidio culposo y profirió la condena. La decisión aún no está en firme, pues contra ella proceden los recursos previstos por la ley.

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