Denuncian aumento de invasiones en Bogotá: estas son las localidades con más casos

Ciudad Bolívar, Usme y Usaquén concentran el mayor número de registros por presuntas invasiones de predios en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El concejal del Partido de la U Rubén Torrado alertó sobre un presunto aumento en los casos de invasión de predios en Bogotá y pidió al Distrito fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control para frenar este fenómeno.

Con base en cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat, aseguró que los registros de invasiones pasaron de 15.903 en 2023, último año de la administración de Claudia López, a 17.514 en 2025, lo que, según sus cálculos, representa un incremento del 10 %.

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Asimismo, indicó que, al sumar los casos consolidados y aquellos que permanecen en proceso de verificación, el total pasó de 28.642 registros en 2023 a 31.088 en 2025, equivalente a un aumento del 8,5 %.

De acuerdo con las cifras presentadas, Ciudad Bolívar concentra el mayor número de registros relacionados con presuntas invasiones de predios, con 8.365 casos. Le siguen Usme (2.048), Usaquén (1.993), Rafael Uribe Uribe (1.086), Bosa (1.053), San Cristóbal (677), Chapinero (639), Kennedy (493), Santa Fe (491) y Suba (469).

Frente a este panorama, hizo un llamado a la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y las demás entidades competentes para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de proteger los predios públicos y privados, así como las zonas de reserva ambiental.

También cuestionó la gestión de algunas inspecciones de Policía y aseguró que, durante los dos primeros meses de 2026, ya se habrían registrado 14 nuevos casos. “Las invasiones no se hacen a escondidas, se hacen a plena luz del día”, afirmó.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hábitat ha señalado que la ocupación ilegal o informal en Bogotá aumentó 34,5 % durante los últimos diez años, una tendencia que también ha impactado áreas ambientalmente protegidas como los Cerros Orientales, los Cerros de Suba y las rondas de humedales, quebradas y ríos de la ciudad.

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