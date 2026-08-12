Apps de transporte activan descuentos en Bogotá para llevar ayudas por el terremoto

Las plataformas de movilidad activaron beneficios para facilitar que las donaciones lleguen a los puntos de acopio habilitados en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Las plataformas de movilidad también se suman a la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. En Bogotá, Yango y Uber activaron beneficios para facilitar el traslado de ayudas hacia puntos de acopio, mientras otras aplicaciones anunciaron medidas en las ciudades directamente afectadas.

Las iniciativas en la capital incluyen desde un descuento del 99 % para enviar donaciones hasta códigos promocionales para desplazarse hacia centros de recepción de ayudas. Algunas plataformas también habilitaron mecanismos para realizar aportes económicos.

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Yango: 99 % de descuento para enviar ayudas en Bogotá

Quienes tengan alimentos, elementos de aseo u otras ayudas para donar podrán utilizar Yango Delivery para enviarlas hasta uno de los puntos habilitados en la capital.

La compañía ofrece un 99 % de descuento para los envíos dirigidos al punto de acopio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), ubicado en la calle 19 #32-50.

Cada cuenta podrá utilizar el beneficio en un envío mediante la modalidad Moto y otro mediante Cargo. La medida estará disponible hasta el 14 de agosto de 2026.

De esta manera, los ciudadanos que no puedan desplazarse personalmente hasta el lugar tendrán una alternativa para hacer llegar sus donaciones pagando únicamente un valor reducido por el servicio.

La plataforma también habilitó un canal para realizar donaciones monetarias voluntarias, sin monto mínimo, que serán destinadas a la red de Bancos de Alimentos.

Uber: código para ir hasta un punto de acopio

Uber también habilitó un beneficio para quienes quieran movilizarse hacia los centros de recepción de ayudas.

En Bogotá estará disponible el código promocional “BOGOTAAYUDA”, que permitirá a cada usuario realizar dos trayectos con un descuento de hasta $22.000 por viaje.

El beneficio aplica para desplazamientos desde y hacia la sede de ABACO en Bogotá y estará vigente hasta el 16 de agosto.

Además, la plataforma habilitó un “Botón de Ayuda” dentro de la aplicación para realizar aportes económicos directamente a ABACO.

¿Cuál beneficio utilizar?

Las dos alternativas funcionan de manera diferente. Yango está enfocado en el envío de los elementos, por lo que una persona puede hacer llegar directamente sus donaciones al punto de acopio mediante Delivery.

En el caso de Uber, el descuento aplica al desplazamiento del usuario desde o hacia el punto habilitado para entregar las ayudas.

Así, quienes quieran colaborar desde Bogotá cuentan con opciones para trasladar las donaciones o desplazarse hasta los centros de acopio sin asumir la totalidad del costo habitual del servicio.

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