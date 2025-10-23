Aprobado Conpes que asegura COP $1,67 billones para recuperar San Juan de Dios

Fachada de este hospital ubicado sobre la Carrera décima en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La recuperación del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil ya cuenta con el documento CONPES 4162 de 2025 que garantiza las vigencias futuras para el funcionamiento y el equipamiento de este declarado Bien de Interés Cultural.

Lea más: Retirados de la fuerza pública patrullan calles de Zipaquirá: ¿cuál es su alcance?

En otras palabras, el instrumento de política pública define la estrategia técnica y financiera que incluye estudios técnicos, adecuación integral de las edificaciones y construcción de nuevos bloques hospitalarios; además del reforzamiento estructural del Edificio Central y la finalización de la intervención del Instituto Materno Infantil, junto con la dotación integral de equipos biomédicos y tecnología de última generación.

El Conpes, señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contempla una inversión total de $1,67 billones de pesos, de los cuales $1,61 billones serán ejecutados por el Ministerio de Salud entre 2026 y 2034, y $61 mil 700 millones por el Ministerio de las Culturas en 2027 para la restauración patrimonial.

“Gracias al trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito, muy pronto este patrimonio podrá ponerse al servicio de la salud y del bienestar colectivo. Es un paso más en nuestro propósito de que los espacios culturales sean también lugares de cuidado, vida y transformación”, señaló Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El Complejo hospitalario San Juan de Dios busca volver a ser una infraestructura que atienda a más de 4,1 millones de personas de todo el país, con alrededor de 600 camas, 180 consultorios y más de 100 espacios especializados (quirófanos, UCI, laboratorios y salas de diagnóstico).

Para 2034, el Gobierno Nacional estima 466 mil consultas especializadas que consoliden al San Juan como centro nacional de atención de alta complejidad, docencia e investigación biomédica.

Le puede interesar: Condenado a 8 de prisión responsable de hurtos violentos a locales en Bogotá

Frente al avance de la recuperación del Hospital San Juan de Dios, cabe recordar que en diciembre de 2024 se entregó restaurado el Edificio Mantenimiento, construido en 1926 y que albergará el Centro Nacional de Simulación y Telesalud, dedicado a la formación médica y la innovación científica.

Ahora, para el primer semestre de 2026, Distrito y Nación proyectan entregar trece edificios más, entre ellos el San Roque, Jardín Infantil, Inmunológico, Siberia, Capilla, Convento, Cundifarma y Unidad de Salud Mental.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.