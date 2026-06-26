Aprueban plan para proteger el Cementerio Central y fortalecer los servicios funerarios

El Plan Especial de Manejo y Protección busca conservar el valor patrimonial del Cementerio Central sin afectar la prestación de los servicios funerarios. Foto: Liz Durán

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El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cementerio Central de Bogotá, decisión que marca un paso importante para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad y el fortalecimiento de los servicios funerarios que allí se prestan.

Con esta aprobación, Bogotá contará con una hoja de ruta para proteger, recuperar y gestionar de manera integral uno de los espacios más emblemáticos del país, reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación.

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Patrimonio y servicios, en un mismo plan

El PEMP busca proteger el valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico del Cementerio Central sin comprometer la prestación de los servicios funerarios. La iniciativa permitirá frenar el deterioro de este espacio, fortalecer su gestión y ofrecer mejores condiciones para las familias que acuden al lugar, manteniendo su funcionamiento como una infraestructura pública esencial.

La implementación estará liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades nacionales y distritales.

Según el Distrito, ese trabajo conjunto permitirá optimizar recursos, gestionar nuevas fuentes de financiación y consolidar un modelo sostenible para la conservación y administración del Cementerio Central.

También impulsará la cultura y el turismo

Además de orientar las acciones de conservación, el plan busca fortalecer el papel del Cementerio Central como escenario de memoria, patrimonio y cultura.

Para ello contempla la participación de entidades públicas, actores privados y organizaciones comunitarias, con el propósito de impulsar actividades culturales, pedagógicas y turísticas que acerquen a los ciudadanos a la historia del lugar y promuevan su apropiación.

Más allá de la aprobación del documento, el desafío será materializar las intervenciones previstas para que el Cementerio Central conserve su valor histórico mientras continúa prestando un servicio fundamental para los bogotanos.

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