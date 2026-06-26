Caen más bares que se hacían pasar por sindicatos: Alcaldía dice endurecer acciones

. El Distrito intensificó los operativos para identificar establecimientos que operaban como bares bajo la figura de sindicatos o clubes privados. Foto: Secretaría de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los falsos sindicatos que en realidad son bares y discotecas, siguen siendo un dolor de cabeza constante en Bogotá. Un fenómeno que la secretaría de Gobierno intenta contener mediante operativos de inspección, vigilancia y control contra establecimientos que evaden las normas que regulan este tipo de negocios en Bogotá.

La estrategia, que se desarrolla en coordinación con las alcaldías locales y la Policía Metropolitana, busca combatir prácticas como el incumplimiento de las normas sobre uso del suelo, horarios de funcionamiento, derechos de autor y condiciones mínimas de seguridad.

Según el Distrito, en lo corrido de 2026 se han realizado 2.419 operativos en las 20 localidades de Bogotá.

“No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016”, afirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Lea más: Aguas residuales inundan 160 casas en Engativá: vecinos apuntan a presunto error en una obra

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron establecimientos que operaban como supuestos centros sociales sin cumplir requisitos básicos para atender público.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran la ausencia de salidas de emergencia, deficiencias en los sistemas contra incendios y el funcionamiento de establecimientos que, pese a presentarse como “clubes privados”, desarrollaban actividades propias de bares y discotecas.

Como resultado de los operativos, el Distrito reportó cierres preventivos y definitivos en sectores de Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe, además de una reducción de quejas por ruido excesivo y riñas en algunos sectores residenciales.

Los establecimientos identificados

Dentro de los establecimientos intervenidos por las autoridades aparecen:

Licores Bolirana (Kennedy).

Unpronos (Kennedy).

Babilonia (Kennedy).

Fonda Club (Kennedy).

Fonda Matrix (Kennedy).

Terraza Heaven (Kennedy).

Paradaise (Kennedy).

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, las localidades de Bosa, Kennedy, Los Mártires y Tunjuelito concentran el mayor número de establecimientos que utilizan este tipo de figuras para operar al margen de la regulación.

El Distrito advirtió que continuará realizando inspecciones en toda la ciudad e hizo un llamado a los propietarios de establecimientos de alto impacto para que formalicen su actividad y respeten la normatividad vigente.

La Secretaría de Gobierno anunció que los operativos continuarán durante el año como parte de la estrategia para fortalecer la convivencia, reducir los riesgos para los ciudadanos y combatir la competencia desleal en el comercio nocturno de Bogotá.

Lea más: ¿Viaja este puente de San Pedro? Alerta por estafa con falsos pasajes en la Terminal Norte

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.