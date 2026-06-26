¿Viaja este puente de San Pedro? Alerta por estafa con falsos pasajes en la Terminal Norte

La Secretaría de Seguridad advirtió que la Terminal de Transporte de Bogotá no vende pasajes a través de WhatsApp. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Secretaría Distrital de Seguridad lanzó una alerta a los viajeros, por una modalidad de estafa relacionada con la falsa venta de pasajes de buses intermunicipales desde la Terminal de Transporte de Bogotá. Según la entidad, los delincuentes estarían aprovechando la información que aparece en buscadores de internet, especialmente Google, para hacerse pasar por funcionarios o canales oficiales de la Terminal de Transporte y engañar a los usuarios.

La modalidad comienza cuando las personas buscan términos como “Terminal de Transporte del Norte” o “Terminal del Norte”. En algunos casos, el buscador muestra números telefónicos que no corresponden a canales oficiales.

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Al comunicarse con esas líneas, generalmente por WhatsApp, los estafadores se presentan como supuestos asesores, informan sobre disponibilidad de rutas, asignan sillas y solicitan el pago mediante transferencias bancarias o llaves digitales.

Uno de los casos conocidos por la Secretaría de Seguridad fue reportado a través del Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE). La víctima buscaba comprar un pasaje con destino a Bucaramanga y encontró en internet un número que aparentemente pertenecía a la Terminal del Norte.

Después de suministrar sus datos personales y transferir $95.000 mediante una llave digital, recibió una supuesta confirmación de la compra. Sin embargo, al llegar a la terminal y acercarse a la empresa transportadora, le informaron que la reserva nunca existió y que había sido víctima de una estafa.

Ante esta modalidad, la Secretaría de Seguridad recomendó verificar siempre los canales oficiales de las empresas transportadoras antes de realizar cualquier pago y desconfiar de números telefónicos encontrados en buscadores que no provengan de fuentes verificadas.

La entidad recordó además que la Terminal de Transporte de Bogotá no vende pasajes por WhatsApp, por lo que pidió evitar transferencias a personas naturales o llaves digitales sin confirmar previamente su autenticidad.

También recomendó verificar que las páginas web correspondan a sitios oficiales, confirmar directamente con la empresa transportadora la disponibilidad de rutas y conservar comprobantes de pago y conversaciones en caso de ser víctima de un fraude.

¿Qué hacer si fue víctima?

La Secretaría de Seguridad pidió denunciar inmediatamente cualquier caso de estafa. Las personas afectadas pueden solicitar orientación a través del Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), llamando al (601) 377 9595 , extensión 1137 .

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para verificar siempre los canales oficiales antes de comprar tiquetes por internet y evitar realizar pagos a través de enlaces, números telefónicos o cuentas cuya autenticidad no haya sido confirmada.

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