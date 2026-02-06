Taxista sufrió lesión ocular tras recibir un disparo en intento de robo en Usme

Testigos señalaron que el conductor había manifestado desconfianza por la actitud de los tres hombres antes del ataque. Este comportamiento habría sido clave para que intentara cancelar el servicio, lo que provocó la reacción violenta de los agresores. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un taxista resultó gravemente herido tras oponerse a un intento de robo en el barrio Compostela, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El conductor fue atacado con arma de fuego por tres sujetos que fingieron ser pasajeros y le dispararon en uno de sus ojos antes de huir del lugar.

Lea más: Mientras dormía, ladrones dejaron sin sustento a adulto mayor con párkinson en Bosa

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la noche del jueves 5 de febrero, cuando el conductor recogió a tres hombres que solicitaron una carrera que tenía como punto de partida el mencionado barrio. Antes de iniciar el servicio, el taxista notó actitudes sospechosas y dudó en llevarlos, lo que habría provocado la reacción violenta de los agresores.

En ese momento, los presuntos delincuentes intentaron cometer el hurto y, al encontrar resistencia, atacaron al taxista con un arma de fuego. Tras el disparo, los responsables escaparon, dejando al conductor gravemente herido dentro del vehículo.

A pesar de la gravedad de las lesiones, la víctima logró salir del automóvil y pedir ayuda. Minutos después, fue auxiliado por otros taxistas que transitaban por la zona, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Actualmente, el hombre permanece bajo observación médica y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la lesión en uno de sus ojos.

Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Al lugar llegaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que realizaron labores de inspección, recolección de huellas, registro fotográfico y análisis de la escena.

“Se nos presenta un hecho en el que un conductor de servicio público fue lesionado con arma de fuego. Estamos adelantando las investigaciones a través de la Seccional de Investigación Criminal”, informó el teniente coronel Julio César Botero, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

De manera paralela, Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes para apoyar el proceso judicial y establecer plenamente las circunstancias del ataque.

La Policía reiteró el llamado al gremio de taxistas y a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 y evitar prestar servicios cuando existan señales de riesgo.

El caso da cuenta, una vez más, de la vulnerabilidad de los conductores de transporte público frente a la delincuencia y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en zonas residenciales y de alta circulación en el sur de la capital.

Lea más: Distrito rechaza bloqueo que impidió atención a niños Emberá en UPI La Florida

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.