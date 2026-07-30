Arrancan cierres nocturnos en la Calle 19 con Caracas por obras del Metro de Bogotá

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Desde la noche de este jueves 30 de julio comenzarán los cierres nocturnos totales en la intersección de la Avenida Calle 19 con Avenida Caracas, en el centro de Bogotá. La Secretaría de Movilidad autorizó la medida por un periodo de un mes para adelantar las labores de izaje de estructuras que soportarán el viaducto de la Primera Línea del Metro.

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El cierre operará únicamente en la franja horaria de 11:00 p. m. a 4:00 a. m. Con el fin de mitigar el impacto vehicular y garantizar el tránsito en el sector, las autoridades habilitaron los siguientes planes de manejo de tráfico:

Desvíos para vehículos particulares

Sentido occidente-oriente (Calle 19): Los conductores deberán desviar por la Carrera 17 al norte, tomar la Calle 24 al oriente y bajar por la Carrera 13 al sur para retomar la Calle 19.

Sentido oriente-occidente (Calle 19): Se habilitó el paso por la Carrera 13A al norte, Calle 22 al occidente y Carrera 17 al sur. Como alternativa de mayor flujo, se sugiere tomar la Carrera 10 al norte y conectar con la Avenida Calle 26 hacia el occidente.

Cambios en rutas del SITP y paraderos

El plan de desvíos afectará el recorrido habitual de más de 20 rutas zonales del SITP (entre ellas la 97, 99, 143, C1, 7 y los servicios alimentadores/complementarios de las series A, L, K, C, G y H). Los buses realizarán los mismos desvíos asignados a los particulares.

Asimismo, los paraderos del costado sur de la Calle 19 (entre carreras 15Bis y 17) fueron trasladados temporalmente a la Carrera 17 entre calles 22A y 22D.

Pasos peatonales

Para los peatones que requieran atravesar la Avenida Caracas durante la jornada nocturna, la Secretaría de Movilidad dispuso un sendero peatonal al sur de la intersección con la Calle 19, el cual contará con la regulación de auxiliares de tráfico.

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