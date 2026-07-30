¡Ojo! Así están robando dinero y datos con falsas ofertas de arriendo en Bogotá

Anuncios de Se Arrienda y Se Vende en casas, apartamentos y establecimientos comerciales de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Para una familia sin casa propia buscar un inmueble en arriendo, bien ubicado y a buen precio, es una labor constante. Sin embargo, esa necesidad se ha convertido en el anzuelo de los estafadores para pescar víctimas. Al menos, es lo que indica la alerta que emitió la Secretaría de Seguridad de Bogotá, sobre una modalidad de estafa.

Los delincuentes están utilizando falsos anuncios de apartamentos y viviendas en arriendo, bien ubicados y con un atractivo precio, para robar, no solo el dinero, sino los datos personales de quienes buscan dónde vivir en Bogotá.

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Según el análisis de varias denuncias que recibió el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), los estafadores publican inmuebles en redes sociales y plataformas digitales, especialmente en zonas residenciales atractivas, y ofrecen cánones muy por debajo del valor comercial, para captar rápidamente a posibles arrendatarios.

Una vez establecen contacto con las víctimas, solicitan documentos como fotocopias de la cédula, certificaciones laborales, información de codeudores e incluso declaraciones de renta, bajo el argumento de realizar un supuesto estudio de arrendamiento.

Después exigen pagos anticipados que pueden equivaler al 50 % del canon para “separar” la vivienda o avanzar en la firma del contrato. En algunos casos también cobran depósitos por posibles daños o por el proceso de trasteo. La estafa continúa hasta la fecha pactada para la entrega.

En ese momento, los falsos arrendadores pueden solicitar el saldo restante y citar a las víctimas en una dirección específica. Sin embargo, al llegar al lugar, las personas descubren que el inmueble ya está arrendado, pertenece a otros propietarios o simplemente no existe. Tras recibir el dinero, los responsables dejan de contestar llamadas y mensajes, bloquean a las víctimas en WhatsApp y desaparecen con las consignaciones realizadas.

¿Cómo evitar caer en la estafa?

La Secretaría de Seguridad recomendó adelantar estos procesos por medio de inmobiliarias reconocidas o páginas oficiales y desconfiar de anuncios con precios considerablemente inferiores a los del sector.

También pidió verificar que el inmueble exista, visitarlo presencialmente antes de entregar documentos o dinero y evitar compartir información sensible con desconocidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La entidad insistió en no hacer anticipos ni depósitos sin haber firmado un contrato formal y en desconfiar de quienes presionen con supuestos cupos limitados o entregas inmediatas.

Quienes hayan sido víctimas deben denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. Para recibir orientación, pueden comunicarse con el Equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad al (601) 3779595, opción 5, disponible las 24 horas, de domingo a domingo.

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