¿Obras listas o promesas? Los proyectos que el Gobierno Nacional deja para Bogotá

El Ministerio de Transporte presentó el paquete de obras y proyectos que asegura dejar encaminados para mejorar la movilidad de Bogotá y la región. Foto: Archivo

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El Ministerio de Transporte presentó el balance de los principales proyectos de infraestructura que, según la entidad, quedan encaminados para fortalecer la movilidad de Bogotá y la región. El informe reúne obras en ejecución, licitaciones próximas a iniciar, proyectos férreos en estructuración y programas de movilidad sostenible que, de acuerdo con la cartera, buscan mejorar la conexión de la capital con Cundinamarca y el resto del país.

Uno de los anuncios más relevantes es la publicación, prevista para este 31 de julio, de los prepliegos para la licitación del RegioTram del Norte, paso con el que el Gobierno espera iniciar el proceso para construir y operar este sistema férreo que conectará a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá.

El proyecto contempla una inversión cercana a COP 17,3 billones, contará con 17 estaciones y, según las proyecciones del Ministerio, tendrá capacidad para movilizar alrededor de 850.000 pasajeros diarios cuando entre en funcionamiento.

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A este proyecto se suma el RegioTram de Occidente, que ya supera el 34 % de ejecución. La cartera indicó que el primer tramo comenzaría a operar en octubre de 2027, beneficiando a cerca de 1,4 millones de habitantes de Bogotá y municipios vecinos.

Asimismo, señaló que ya fue adjudicada la factibilidad del Corredor Férreo Central, mientras que el corredor Bogotá-Belencito continúa su proceso de recuperación. Según la entidad, actualmente moviliza más del doble de carga que en 2021.

En materia vial, el Ministerio aseguró que Accesos Norte II ya inició construcción y permitirá ampliar de seis a doce carriles uno de los principales ingresos a Bogotá. Además, confirmó que las obras de la ALO Sur comenzarán el próximo 5 de agosto, mientras que la ampliación a tercer carril de la vía Bogotá-Girardot alcanza un avance del 82,15 %.

Otro de los frentes destacados fue la infraestructura aeroportuaria. De acuerdo con el balance, entre 2023 y 2026 la Aeronáutica Civil invirtió más de COP 443.000 millones para modernizar la infraestructura operacional del aeropuerto El Dorado.

Paralelamente, avanza la estructuración del proyecto EDMAX, iniciativa con la que se busca ampliar la capacidad del principal aeropuerto del país de 45 millones a 73 millones de pasajeros al año, con el objetivo de responder al crecimiento de la demanda aérea en Bogotá.

En movilidad sostenible, el Ministerio informó que continúa el proceso para incorporar 269 buses 100 % eléctricos al sistema de transporte público de Bogotá y Soacha, iniciativa que calificó como el primer esquema de cofinanciación nacional para una flota de esta magnitud.

La cartera también destacó los avances del programa FOPAT, mediante el cual ya se aprobaron 127 postulaciones para renovar taxis por vehículos eléctricos, siendo Bogotá la ciudad con mayor participación en esta estrategia.

El balance incluyó otros proyectos ferroviarios. El Ministerio informó que avanza la estructuración de la conexión férrea entre Villavicencio y el Corredor Férreo Central, cuya prefactibilidad registra un avance del 26 %. Durante agosto se iniciará la modelación de la demanda potencial de carga y en septiembre se espera definir la alternativa definitiva del trazado.

“Hoy entregamos a Bogotá y a su región mucho más que proyectos. Dejamos obras en ejecución, recursos asegurados, contratos adjudicados y nuevos corredores estratégicos estructurados para conectar mejor al país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Según el Ministerio, el conjunto de estas iniciativas busca consolidar a Bogotá como el principal nodo de conexión del país mediante proyectos ferroviarios, viales, aeroportuarios y de transporte público que continuarán desarrollándose en los próximos años.

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