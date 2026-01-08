Habilitan nuevo pago del subsidio de transporte escolar: consulte cómo y cuándo retirarlo

El abono solo puede hacerse efectivo si los datos del estudiante y del acudiente están correctamente registrados en el SIMAT. Foto: Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación de Bogotá ya comenzó a entregar el quinto pago del subsidio de transporte escolar. Este apoyo beneficia a 10.872 estudiantes de colegios distritales y se entrega a través de la aplicación DaviPlata.

Para este pago, el Distrito destinó $4.029 millones, con el fin de ayudar a que niñas, niños y jóvenes puedan movilizarse a sus colegios sin que el dinero sea un obstáculo para continuar sus estudios.

Las familias tienen plazo hasta el 5 de febrero de 2026 para retirar el dinero. El pago puede cobrarse en cualquier momento dentro de los 30 días, contados desde el 6 de enero.

¿Quiénes reciben el subsidio?

Este apoyo está dirigido a:

Estudiantes menores de 14 años que estudian en colegios distritales.

Estudiantes con discapacidad, sin importar la edad.

Familias que cumplen con los criterios del Programa de Movilidad Escolar.

¿Cómo retirar el dinero en DaviPlata?

El proceso es sencillo:

El acudiente recibirá un mensaje de texto (SMS) al número registrado en el SIMAT. Ingresar a la app de DaviPlata o a daviplata.com Autenticarse con documento de identidad y clave personal. Verificar el saldo disponible. Retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. Conservar el comprobante de la transacción.

Mantener los datos actualizados, clave para seguir recibiendo el beneficio

La Secretaría de Educación recordó que es fundamental mantener actualizada la información del estudiante y del acudiente en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), especialmente:

Número de celular del acudiente

Tipo y número de documento de identidad

Dirección de residencia

Nombres y apellidos completos

Para actualizar los datos, las familias deben acercarse al colegio donde esté matriculado el estudiante y solicitar el trámite en la secretaría académica. Esta actualización es un requisito para evaluar la continuidad o asignación del subsidio.

Recomendaciones importantes

Verificar periódicamente la información registrada en SIMAT

Retirar el subsidio dentro de las fechas establecidas

Guardar todos los comprobantes

Consultar únicamente los canales oficiales

¿Qué es el SIMAT?

El SIMAT es el sistema donde los colegios registran la información de los estudiantes y sus acudientes. Allí quedan datos como el celular, la dirección y el documento de identidad, que son claves para recibir subsidios como el de transporte escolar.

¿Los acudientes pueden entrar directamente al SIMAT?

No.El acceso al SIMAT no es público y no se puede ingresar desde la casa con usuario y contraseña como otros sistemas.

La actualización de datos se hace únicamente a través del colegio.

¿Cómo actualizar o verificar los datos en el SIMAT?

El paso a paso es el siguiente:

Ir al colegio donde está matriculado el estudiante. Solicitar en la secretaría académica la actualización de datos en el SIMAT. Llevar los documentos de identidad del estudiante y del acudiente. Informar qué datos deben corregirse o actualizarse (por ejemplo, número de celular o dirección). Verificar con el colegio que los cambios hayan quedado registrados en el sistema.

¿Por qué es tan importante?

Porque el subsidio de transporte escolar y otros apoyos se entregan con base en la información registrada en el SIMAT.

Si los datos están desactualizados, el pago puede no llegar o el estudiante puede quedar por fuera del beneficio.

Canales de atención

Para resolver dudas, la ciudadanía puede comunicarse con la Secretaria de Educación del Distrito a través de:

Página web: educacionbogota.edu.co

Correo:@educacionbogota.edu.co

Línea telefónica: (601) 324 1000

Redes sociales: @educacionbogota

Con este quinto pago, el Distrito reafirma su compromiso de garantizar que ninguna niña, niño o joven deje de estudiar por falta de recursos para transportarse.

