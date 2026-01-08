Habilitan nuevo pago del subsidio de transporte escolar: consulte cómo y cuándo retirarlo

Escucha este artículo
La Secretaría de Educación de Bogotá ya comenzó a entregar el quinto pago del subsidio de transporte escolar. Este apoyo beneficia a 10.872 estudiantes de colegios distritales y se entrega a través de la aplicación DaviPlata.
Para este pago, el Distrito destinó $4.029 millones, con el fin de ayudar a que niñas, niños y jóvenes puedan movilizarse a sus colegios sin que el dinero sea un obstáculo para continuar sus estudios.
Las familias tienen plazo hasta el 5 de febrero de 2026 para retirar el dinero. El pago puede cobrarse en cualquier momento dentro de los 30 días, contados desde el 6 de enero.
¿Quiénes reciben el subsidio?
Este apoyo está dirigido a:
- Estudiantes menores de 14 años que estudian en colegios distritales.
- Estudiantes con discapacidad, sin importar la edad.
- Familias que cumplen con los criterios del Programa de Movilidad Escolar.
¿Cómo retirar el dinero en DaviPlata?
El proceso es sencillo:
- El acudiente recibirá un mensaje de texto (SMS) al número registrado en el SIMAT.
- Ingresar a la app de DaviPlata o a daviplata.com
- Autenticarse con documento de identidad y clave personal.
- Verificar el saldo disponible.
- Retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados.
- Conservar el comprobante de la transacción.
Mantener los datos actualizados, clave para seguir recibiendo el beneficio
La Secretaría de Educación recordó que es fundamental mantener actualizada la información del estudiante y del acudiente en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), especialmente:
- Número de celular del acudiente
- Tipo y número de documento de identidad
- Dirección de residencia
- Nombres y apellidos completos
Para actualizar los datos, las familias deben acercarse al colegio donde esté matriculado el estudiante y solicitar el trámite en la secretaría académica. Esta actualización es un requisito para evaluar la continuidad o asignación del subsidio.
Recomendaciones importantes
- Verificar periódicamente la información registrada en SIMAT
- Retirar el subsidio dentro de las fechas establecidas
- Guardar todos los comprobantes
- Consultar únicamente los canales oficiales
¿Qué es el SIMAT?
El SIMAT es el sistema donde los colegios registran la información de los estudiantes y sus acudientes. Allí quedan datos como el celular, la dirección y el documento de identidad, que son claves para recibir subsidios como el de transporte escolar.
¿Los acudientes pueden entrar directamente al SIMAT?
No.El acceso al SIMAT no es público y no se puede ingresar desde la casa con usuario y contraseña como otros sistemas.
La actualización de datos se hace únicamente a través del colegio.
¿Cómo actualizar o verificar los datos en el SIMAT?
El paso a paso es el siguiente:
- Ir al colegio donde está matriculado el estudiante.
- Solicitar en la secretaría académica la actualización de datos en el SIMAT.
- Llevar los documentos de identidad del estudiante y del acudiente.
- Informar qué datos deben corregirse o actualizarse (por ejemplo, número de celular o dirección).
- Verificar con el colegio que los cambios hayan quedado registrados en el sistema.
¿Por qué es tan importante?
Porque el subsidio de transporte escolar y otros apoyos se entregan con base en la información registrada en el SIMAT.
Si los datos están desactualizados, el pago puede no llegar o el estudiante puede quedar por fuera del beneficio.
Canales de atención
Para resolver dudas, la ciudadanía puede comunicarse con la Secretaria de Educación del Distrito a través de:
- Página web: educacionbogota.edu.co
- Correo:@educacionbogota.edu.co
- Línea telefónica: (601) 324 1000
- Redes sociales: @educacionbogota
Con este quinto pago, el Distrito reafirma su compromiso de garantizar que ninguna niña, niño o joven deje de estudiar por falta de recursos para transportarse.
