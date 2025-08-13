Arte y cultura noche y día: Bogotá vivirá un fin de semana 24/7

Presentación y posterior radicación ante el Congreso de la República el proyecto de reforma que busca actualizar el marco normativo del sector cultural en Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Conciertos, exposiciones, recorridos, ‘performances’, ferias nocturnas, mercados, galerías abiertas, entre otras actividades culturales, se toman la ciudad del 15 al 17 de agosto.

Artistas en seis Distritos Creativos de Bogotá, desplegarán más de 50 actividades y eventos para todo público, en su mayoría gratuitos. La agenda especial hace parte de la estrategia Bogotá 24/7, liderada por la Alcaldía y la secretaría de Cultura, Idartes y FUGA. El objetivo es dinamizar la economía sostenible, creativa y comunitaria de la capital.

Programación completa

Viernes 15 de agosto

Este día, el Distrito Creativo La Candelaria - Santa Fe, presenta:

Concierto de Apertura con Esteban Sterling: house y funk en vivo para encender el viaje artístico . Hora: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. Lugar: Plazoleta del Edificio Mario Laserna (Universidad de los Andes). Estación 1: Despertar Sonoro.

Carnavalito y Exposición: " Insectos, Tesoros en Peligro “: niños disfrazados de insectos, mensajes ecológicos y muestra educativa sobre especies en peligro . Hora: 3:30 p.m. – 5:30 p.m. Lugar: Equipamiento de la Universidad de los Andes (Centro Cívico). Estación 2: Corazón Ecológico.

Concierto de Cierre “Al Unísono”: bandas universitarias emergentes en un show nocturno de rock y fusiones urbanas.Hora: 6:00 p.m. – 12:00 a.m.Lugar: Plazoleta de City U.Estación 3: Grito de Futuro.

El distrito creativo Teusaquillo ofrecerá:

Exposición “ El mundo cae, cae, cae ” de Elkin Salamanca: una instalación poética que explora la nostalgia, la extinción y la evasión de la realidad a través de metáforas visuales.Hora: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia (Dg 46a # 15b - 10).

Presentación musical: Agrupación "Sabor Latino“: un momento musical para complementar la experiencia artística con sabor y ritmo.Hora: 7:30 p.m.Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia (Dg 46a # 15b - 10).

Domingo 16 de agosto

El distrito creativo La Candelaria Santa Fe presentará:

Galería ReemplazoHora: 3:00 p.m. a 3:30 p.m. Dirección: Cra 9 #10-13.

El Parche Artist Residency. Hora: 4:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar: Cra 9 #22-87.

Graffito + Terraza Pasteur. Hora: 4:45 p.m. a 5:15 p.m. Lugar: Cra 7 #24-83.

Cierre especial: Performance en vivo, muestra de artes plásticas y un sancocho comunitario performativo junto a la comunidad LGBTIQ+, trans y drag. Lugar: La Piel Roja - Trasversal 6 # 27- 57.Hora: 4:00 p.m.

El distrito creativo Centro Internacional:

Micrófono abierto en NC Arte: “Los objetos perdidos”: la Galería NC Arte abre las puertas de su sala educativa para una experiencia única de storytelling. Hora: 5:00 p.m. – 7:00 p.m. Lugar: Galería NC Arte – Sala Educativa.

El Callejón de los Abrazos y la Plazoleta del Jaguar se llenan de arte y cultura (Diagonal 30A #5):

A Ritmo de Colmena, 2 :30 p.m. Mujeres adultas mayores que, con danza y tradición, mantienen viva la cultura comunitaria.

Guía TY Hista, 3 :00 p.m. Música andina.

Son Capital, 6:40 p.m. Orquesta que rinde tributo a los grandes de la salsa: La Sonora Ponceña, El Gran Combo y muchos más.

Distrito creativo Diverso La Playa:

Activa tu Distrito – La Playa en Red : llega una jornada única para vivir la cultura de noche en el Distrito Creativo Diverso La Playa, a través de 9 espacios entre teatros, bares, centros culturales y venues.

Cine Club El Muro - La Tavola Santa . Hora : 4:00 p.m. Lugar : Cl. 55 #10-25

Power The Mov THE MOVHora: 5:00 p.m. Lugar: Calle 60, Ak 7.

Ragweed Smoke.Hora: 5:00 p.m. Lugar: Cl. 58 #13-40.

Artestudio.Hora: 6:00 p.m. Lugar: Cra. 8b #57-32.

Cr3w House.Hora: 6:00 p.m. Lugar: Cra. 10 #54a-72.

Lucky Bar. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Cl. 59 #13-35. Franja cultural - La Tavola Santa. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Cl. 55 #10-25. La Sucursal. Hora: 9:00 p.m. Lugar: Cl. 59 #13-32.

Latino Power. Hora: 10:00 p.m. Lugar: Cl. 58 #13-88.

Distrito Creativo San Felipe

San Felipe Suena. Por primera vez, la Asociación de Artistas de San Felipe reúne una selección de sus creadores celebrando la diversidad, los estilos y los lenguajes artísticos que hacen de este barrio un referente cultural de Bogotá.

Escenario Móvil – San Felipe - sábado 16 y domingo 17 de agosto. 2:00 p.m. – 2:45 p.m. | Horacio Tavera. 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Colisiones Cósmicas. 4:10 p.m. – 5:10 p.m. | Ricurita Dj.5:20 p.m. – 6:20 p.m. | Dj Lik Mi.6:30 p.m. – 7:30 p.m. | Raspina and Dragons.

Escenarios alternos – San Felipe - sábado 16 y domingo 17 de agosto.

Casa Tertulia - Carrera 22 # 74-07.7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Dj Sacff.8:30 p.m. a 10:30 p.m. | Dj Pantera.

Solomon’s - Calle 74 # 20C – 19, Local 6.2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Artista Pertuz.9:00 p.m. a 10:00 p.m. | Dj Lik mi.

High house - Calle 75a #20c-12.6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Dj Oscar.7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Dj pyscho.

Circuito Musical Usaquén: Vive el Ritmo de la Cultura Local: un epicentro de arte, música y vida nocturna.

Villegas Música: abrimos la noche con una puesta en escena de pop e instrumentales que llenarán de magia y creatividad el mercado nocturno. Hora: 7:00 p.m. – 8:30 p.m. Lugar: Carrera 6 #121-10.

Rey Mostaza: cerramos con una velada vibrante al ritmo del soul, funk y rock instrumental, perfecta para conectarnos con la energía de Usaquén bajo las estrellas. Hora: 8:30 p.m. – 10:00 p.m. Lugar: Carrera 6 #121-10.

Domingo 17 de agosto

Distrito Creativo San Felipe

Escenarios alternos – San Felipe - sábado 16 y domingo 17 de agosto.

2:00 – 2:40 p.m. | Mantras, cuencos y sonidos – Lik Mi.2:55 – 3:55 p.m. | Marimba de Chonta – Iber del Pacífico.4:10 – 5:15 p.m. | Casa Plástica – Usted no me despide, yo renuncio.5:20 – 6:20 p.m. | Ciudadano Z.6:30 – 7:30 p.m. | DJ PuraBulla.

