La propuesta de incluir el nombre de Miguel Uribe Turbay en el nuevo El Campín

En medio de la plenaria del Concejo de este martes, el concejal Emel Rojas, del partido Nueva Fuerza Democrática, habló de un Proyecto de Acuerdo de concejales del Centro Democrático que propone que varios espacios del cabildo lleven el nombre de Miguel Uribe Turbay y, adicional, buscar uno en especial en la capital que homenajee al precandidato víctima de magnicidio. A esto, Rojas puso en la mesa el nuevo estadio.

El futuro del nombre del nuevo estadio aún no está definido. Aunque la administración distrital y Sencia, la empresa que tiene el contrato para construir el nuevo espacio deportivo, confirmaron que ya no renovarán El Campín, sino que construirán uno nuevo a un costado, el asunto del nombre sigue siendo incierto.

“El estadio Nemesio Camacho El Campín”, dijo Emel Rojas", “que es un nuevo estadio, podríamos incluirlo en el proyecto, sabemos que hay un contrato, pero podríamos pensar también que ese estadio lleve el nombre de Miguel Uribe, he hablado de esto con Daniel Briceño”, señaló el cabildante destacando la carrera política y por Bogotá, del senador Uribe Turbay.

La propuesta llega justo cuando la administración y Sencia buscan un nombre para el estadio, no obstante, esto debe pasar por un proceso en el que, como reconoció el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, quien resulta ser hermanastro de fallecido Miguel Uribe Turbay, el nuevo nombre debe identificar a los bogotanos y amantes del fútbol.

He propuesto hoy en la Plenaria del @ConcejoDeBogota que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay pic.twitter.com/jwwAZQRrv2 — Emel Rojas (@EmelRojasC) August 12, 2025

Sencia sobre el nombre del estadio

“De cara al nombre del estadio”, indicó la semana pasada en rueda de prensa el CEO de Sencia, “‘Nemesio Camacho’, estará incorporado en el nombre, pero eso es un tema que iremos definiendo en la medida que tengamos los diseños finales, a medida que vaya avanzando el proyecto”.

No obstante las preguntas realizadas, el CEO enfatizó en que, a lo largo del desarrollo del nuevo estado, programado para estar listo en diciembre de 2027, el nombre aún falta integrarlo en los planes:

“El nombre todavía nos lo guardamos, por ahora, podemos decir que vamos por muy buen camino en encontrar que sea algo que funcione para Bogotá”, adhirió Hoyos.

El nuevo plan para el estadio Nemesio Camacho El Campín

El plan original, que contemplaba la demolición gradual del estadio a partir de octubre, fue descartado luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán anunciara un nuevo objetivo: construir un estadio completamente nuevo en la misma zona, proyectado como uno de los escenarios deportivos más modernos de América Latina.

El Distrito aseguró que este cambio acelerará los tiempos de obra, lo que permitirá entregar el nuevo estadio un año antes de lo previsto.

“Esta decisión se toma después de escuchar a la ciudadanía y con el objetivo de asegurar que no se detengan los encuentros de fútbol durante la construcción, lo cual era una preocupación nuestra”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según las autoridades distritales, su construcción no afectará los eventos deportivos o culturales programados en El Campín, que seguirá funcionando mientras avanza la obra. El nuevo escenario, además, tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores.

Se construirá en el costado oriental de El Campín, donde actualmente se encuentran las antiguas canchas de tenis. La propuesta de Sencia contempla un espacio moderno, con cubierta y tribunas más cercanas al campo de juego. La inversión estimada supera los US$500 millones.

Tras el anuncio, Sencia indicó que presentará los diseños del nuevo proyecto en octubre para empezar cuanto antes con el desarrollo preliminar de la obra.

El proyecto completo, denominado Complejo Cultural y Deportivo El Campín, también contempla la construcción de un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para 2.000 personas, así como zonas comerciales, de esparcimiento y hospedaje.

Cabe mencionar que una vez entregado el nuevo estadio, el Nemesio Camacho El Campín será demolido en un plazo estimado en no más siete meses.

