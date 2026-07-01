Así cambiará la Calle 72: el Distrito proyecta un nuevo centro urbano alrededor del Metro

Obras del Metro de Bogotá en la Calle 72 con Avenida Caracas y aspectos del nuevo deprimido de la Calle 72 Foto: El Espectador - José Vargas

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Durante décadas, la Calle 72 ha sido sinónimo del corazón financiero de Bogotá. En pocos años, sin embargo, ese corredor comenzará a transformarse en uno de los sectores urbanos más importantes del país. El Distrito presentó el borrador de la Actuación Estratégica Calle 72, un plan que propone construir más de 12.000 viviendas, renovar un área equivalente a 196 canchas del estadio El Campín y convertir este punto en el principal centro de conexión entre la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá.

La intervención no se limita a nuevos edificios. El proyecto plantea reorganizar el espacio público, ampliar la oferta de comercio y servicios, crear equipamientos urbanos y consolidar un modelo de desarrollo orientado al transporte, con el objetivo de que miles de personas puedan vivir, trabajar y movilizarse alrededor de uno de los sistemas de transporte más importantes que tendrá la ciudad durante las próximas décadas.

Un proyecto que transformará 1

Según el Distrito, el objetivo es consolidar un nuevo modelo urbano alrededor del Metro mediante la construcción de vivienda, oficinas, comercio, equipamientos públicos y espacio peatonal, reduciendo la dependencia del automóvil y fortaleciendo la movilidad sostenible.

En total, el plan contempla más de 12.000 nuevas viviendas, además de miles de metros cuadrados destinados a actividades económicas, culturales y de servicios que permitirán revitalizar uno de los corredores más tradicionales de Bogotá.

El punto donde se encontrarán las dos líneas del Metro

La importancia de la Calle 72 trasciende el desarrollo inmobiliario. Allí se ubicará la estación de integración entre la Línea 1 y la futura Línea 2 del Metro, convirtiéndose en el nodo de transporte más importante de la capital.

A este sistema se sumarán las troncales de TransMilenio, las rutas zonales del SITP, la red de ciclorrutas y nuevos espacios peatonales, conformando un esquema de movilidad que permitirá reducir tiempos de desplazamiento y reorganizar el crecimiento urbano alrededor del transporte masivo.

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El modelo busca acercar vivienda y empleo

Uno de los principios de la actuación estratégica es el llamado Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), una estrategia que promueve la construcción de vivienda, comercio y servicios alrededor de grandes infraestructuras de movilidad.

La Secretaría Distrital de Planeación sostiene que este modelo busca disminuir la expansión de la ciudad hacia la periferia, incentivar recorridos más cortos y aumentar la oferta residencial en sectores con alta disponibilidad de transporte público y empleo.

La Calle 72 se suma a la renovación urbana

La transformación de este corredor forma parte de una estrategia más amplia con la que Bogotá busca reorganizar su crecimiento alrededor del Metro. En los últimos años, el Distrito ha impulsado actuaciones estratégicas en sectores como ZIBO, Campín, Chapinero, San Victorino y el corredor de la avenida Caracas, proyectos que, en conjunto, pretenden habilitar decenas de miles de viviendas, ampliar el espacio público y atraer nuevas inversiones. La Calle 72 se perfila como una de las intervenciones más relevantes porque concentrará actividades empresariales, comercio, vivienda y el principal intercambiador de transporte de la ciudad durante las próximas décadas.

El Metro redefine la forma de crecer de Bogotá

La actuación estratégica está estrechamente ligada al avance del Metro. Con corte a marzo de 2026, la Línea 1 superaba el 75 % de ejecución, acumulaba cerca de 12 kilómetros de viaducto construido y mantenía frentes de obra activos a lo largo del corredor de la avenida Caracas. Cuando entre en operación, movilizará alrededor de un millón de pasajeros al día, mientras que la futura Línea 2, proyectada para conectar Chapinero con Suba y Engativá mediante un trazado predominantemente subterráneo, tendrá precisamente en la Calle 72 su principal punto de integración.

Más que un proyecto de transporte, el Distrito plantea que el Metro se convierta en el eje sobre el cual se reorganice el desarrollo urbano de Bogotá durante los próximos 15 años.

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