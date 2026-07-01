La mansión que estuvo casi dos décadas en disputa judicial ahora será vendida por el Estado

En el predio se construyeron dos casas gemelas de dos pisos, cada una con cinco habitaciones, zonas de bienestar, sauna, turco y cancha de fútbol 5. Foto: SAE

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Durante casi 20 años permaneció inmersa en un proceso judicial. Hoy, una lujosa propiedad ubicada en el exclusivo barrio San José de Bavaria, en el norte de Bogotá, comenzó oficialmente su regreso a la economía legal. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició el proceso de recuperación y desalojo del inmueble, una residencia de 3.459 metros cuadrados con un avalúo catastral superior a COP 10.049 millones, que será incorporada al portafolio comercial de la entidad para su posterior venta.

El predio alberga dos casas gemelas de dos pisos, cada una con cinco habitaciones, sauna, turco, zonas recreativas y una cancha de fútbol cinco. Según la SAE, una vez finalice el proceso de recuperación física, el inmueble podrá ser comercializado y los recursos obtenidos ingresarán al Estado para financiar programas públicos.

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El proceso comenzó hace dos décadas

La historia judicial del inmueble se remonta a 2007, cuando fue objeto de medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio. Posteriormente, el 13 de julio de 2022, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado decretó la extinción del derecho de dominio sobre el bien. La decisión fue ratificada el 21 de marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, dejando en firme su incorporación definitiva al patrimonio administrado por la SAE.

Con ese fallo, la entidad quedó habilitada para adelantar el proceso de recuperación material del predio y preparar su ingreso al portafolio de activos disponibles para comercialización.

¿Qué pasará con la propiedad?

La SAE explicó que actualmente adelanta el desalojo del inmueble, paso indispensable para disponer legalmente del activo.

Una vez el predio quede completamente recuperado, podrá ser vendido a través de los mecanismos establecidos por la entidad. Según la SAE, estos recursos se destinan a fortalecer las finanzas públicas y apoyar programas de inversión social, además de reincorporar bienes que estuvieron vinculados a actividades ilícitas al circuito formal de la economía.

La SAE busca recuperar miles de bienes ocupados irregularmente

La recuperación de esta propiedad hace parte de una estrategia nacional para recuperar bienes que permanecen ocupados de manera irregular.

De acuerdo con la entidad, actualmente avanza en la recuperación de 16.000 inmuebles en diferentes regiones del país con el propósito de reincorporarlos a la economía legal y facilitar su aprovechamiento mediante procesos de venta, arriendo o destinación pública.

Bogotá concentra buena parte de los bienes administrados por la SAE

La capital es uno de los principales focos de la gestión de la Sociedad de Activos Especiales debido a la alta concentración de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio. Según cifras oficiales de la entidad, la SAE administra más de 38.000 activos en todo el país, entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, establecimientos de comercio y sociedades, con un valor que supera los COP 24 billones.

Bogotá y Cundinamarca reúnen una parte importante de estos bienes, muchos de ellos provenientes de procesos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y otras formas de criminalidad organizada. La recuperación efectiva de estos inmuebles busca evitar su deterioro, impedir ocupaciones ilegales y permitir que vuelvan a generar ingresos para el Estado mediante su comercialización o destinación a proyectos sociales.

¿Qué es la extinción de dominio?

La extinción de dominio es un mecanismo constitucional mediante el cual el Estado puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen o destinación ilícita, sin que se trate de una sanción penal contra una persona. Una vez las decisiones judiciales quedan en firme, la administración de esos activos pasa a la SAE, que se encarga de conservarlos, recuperarlos cuando están ocupados irregularmente y definir su venta, arrendamiento o entrega a entidades públicas.

Las autoridades recuerdan que estos procesos buscan impedir que los bienes vinculados con actividades criminales continúen generando beneficios económicos para estructuras ilegales.

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