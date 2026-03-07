Así capturaron en Transmilenio a mujer de 25 años con cinco celulares robados

Fue capturada en la estación Universidades. Foto: Policía de Bogotá

Cinco celulares ocultos en su ropa, así sorprendieron patrulleros a una mujer de 25 años en la estación de Transmilenio Universidades.

La captura se gestó luego de que la central de radio y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia alertaran sobre tres personas que, al parecer, estaban cometiendo hurtos dentro de la estación mediante la modalidad de cosquilleo.

Entre la multitud y creyendo que nadie la veía, una mujer presuntamente cometía “cosquilleo” en una estación del transporte público. Pero las cámaras sí la estaban viendo.



La alerta permitió capturarla, con 5 celulares ocultos entre la ropa, y ponerla a disposición de la… pic.twitter.com/GLBu5JqBxu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 7, 2026

Aunque la mujer intentó escabullirse entre la multitud para escapar —como sí lo lograron sus dos cómplices— uniformados lograron interceptarla. Fue durante el registro que le hallaron los teléfonos móviles.

La señalada delincuente fue trasladada a una URI y quedó bajo disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.

Con corte a febrero de este año, el delito de hurto de celulares registró una caída del 15 % frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a 564 denuncias menos, según cifras oficiales entregadas por el Distrito.

El balance destaca que algunas localidades han logrado reducciones más marcadas, entre ellas La Candelaria, Usme y Tunjuelito, que figuran como los sectores donde más ha disminuido este delito en los últimos meses.

Además, durante todo el año 2025, las cinco localidades que registraron la mayor reducción del hurto de celulares frente a 2024 fueron:

La Candelaria: reducción del 9 % (49 casos menos)

Tunjuelito: disminución del 17 % (129 casos menos)

Antonio Nariño: reducción del 14 % (112 casos menos)

Rafael Uribe Uribe: caída del 25 % (298 casos menos)

San Cristóbal: reducción del 18 % (200 casos menos)

Estas cifras muestran que el comportamiento del delito no es uniforme en toda la ciudad y que los operativos focalizados han tenido impacto en zonas específicas.

¿Se recuperan los celulares robados?

Otro de los resultados destacados es la recuperación de celulares robados. En 2026, gracias a acciones operativas, se han logrado recuperar 342 equipos móviles, un dato que se suma a un balance creciente en años recientes:

2024: 3.743 equipos recuperados

2025: 4.167 celulares recuperados

2026 (corrida): 342 equipos recuperados

Las autoridades señalan que estos resultados reflejan el impacto de las actividades de prevención, control y reacción por parte de la Policía Nacional.

Llamado a denunciar

Finalmente, el Distrito reiteró la importancia de reportar cualquier hecho delictivo y denunciar oportunamente a través de la línea 123, ya que las denuncias permiten focalizar operativos y judicializar a los responsables.

Aunque el hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en Bogotá, las cifras recientes muestran una tendencia a la baja en varias localidades.

